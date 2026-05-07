FGR detiene a ‘El Cabo’ por caso ligado a desaparición de personas en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Fernando Daniel “N”, alias “El Cabo”, señalado por su posible participación en desaparición cometida por particulares, delincuencia organizada con fines de trata de personas y delitos contra la salud.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ubicaron a Frías de la Cruz en Ciudad Acuña, Coahuila, tras labores de inteligencia, análisis de gabinete, trabajo de campo, vigilancia y seguimiento operativo. Con esa información, los agentes localizaron un inmueble, confirmaron su presencia y ejecutaron la orden de aprehensión.

La #FGR, en coordinación con el @GabSeguridadMX, cumplimentó en #Coahuila orden de aprehensión contra Fernando “N”, por su posible participación en delitos de desaparición cometida por particulares, delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas y contra la… pic.twitter.com/rLQZoDQGe9 — FGR México (@FGRMexico) May 7, 2026

De acuerdo con la FGR, las indagatorias relacionan a “El Cabo” con posibles actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad en Jalisco.

La investigación federal se centra en el predio identificado como “La Galera”, situado en la localidad La Vega, donde autoridades federales indagan hechos presuntamente vinculados con desaparición de personas y estructuras criminales dedicadas al reclutamiento ilícito.

Autoridades federales señalaron que la captura representa un avance dentro de las investigaciones abiertas por la FGR, además de que permitirá fortalecer líneas para identificar a otros probables responsables.

Las autoridades informaron que el detenido quedó a disposición del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, Jalisco. Esa autoridad definirá su situación jurídica conforme a derecho.

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MSL