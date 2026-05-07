HR Ratings ratifica la calificación crediticia positiva de Huixquilucan.

La empresa HR Ratings ratificó la calificación crediticia del Gobierno de Huixquilucan, en HR AA+ con perspectiva estable, debido a su bajo nivel de endeudamiento, una elevada recaudación de ingresos propios, así como altos índices de transparencia financiera y gobernanza superior, entre otros factores, con lo que suma once años consecutivos con evaluaciones positivas y al alza.

De acuerdo con el informe Finanzas Públicas y Deuda Soberana, publicado este 07 de mayo, la ratificación de la calificación de Huixquilucan obedece al bajo nivel de endeudamiento relativo, observado por la calificadora, así como a la expectativa de que se mantendrá un comportamientosimilar durante los próximos años; además de una adecuada recaudación de impuestos y un alza en las participaciones federales recibidas.

Lo anterior derivó en un superávit en Balance Primario a Ingresos Totales del 3.3 por ciento. Este resultado permitió que el municipio fortaleciera su posición de liquidez, lo cual, aunado a que se mantuvo un nulo uso de financiamiento adicional, hizo que la métrica de Deuda Neta a ILD decreciera a valores negativos.

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“El correcto manejo de las finanzas públicas nos ha permitido elevar y mantener nuestra calificación crediticia a lo largo de once años consecutivos. Es resultado de la implementación de un modelo de disciplinafinanciera que ha sido efectivo y con el que hemos podido disminuir significativamente la deuda que heredamos en 2016, sin tener que contratar deuda nueva y sin comprometer la obra pública que realizamos todos los años en nuestro municipio.

“En esta ocasión, el más reciente Informe de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings ratificó la calificación crediticia de Huixquilucan en HR AA+, con

perspectiva estable, como resultado de un adecuado manejo recaudatorio, un bajo nivel de endeudamiento, su transparencia financiera y altos niveles de gobernanza.

¡Seguimos avanzando!”, expresó la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco.

Este informe también destaca que, para los próximos años, se espera que el Gobierno de Huixquilucan continúe con el comportamiento positivo de sus ingresos, a la par de un alto nivel de inversión en proyectos de obra pública, así como con la proyección de continuar, sin hacer uso de deuda adicional.

Entre los factores adicionales considerados por HR Ratings se encuentra el de gobernanza, el cual es ratificado como superior, debido al elevado nivel de transparencia financiera con el que cuenta el municipio, así como al alto nivel de capacidad recaudatoria, lo cual permite mantener la continuidad en programas y políticas de gasto.

Por otro lado, los factores ambiental y social son ratificados como promedio, ya que no se identifica una posible presión al gasto municipal relacionada con los servicios de agua o basura, mientras que la vulnerabilidad a deslaves e inundaciones es moderada.

En cuanto a las expectativas de la calificadora para este municipio, destaca que mantendrá un elevado gasto de inversión con acciones enfocadas en mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura públicamunicipal.

Agrega que, conforme a la expectativa de que los ingresos propios seguirán con una tendencia creciente, como resultado de la continuidad en el buen comportamiento recaudatorio y de percepción de recursos federales, se espera que entre 2027 y 2028 se vuelva a un superávit promedio del 1.0 por ciento.

Cabe recordar que, en febrero del presente año, el Gobierno de Huixquilucan recibió el Premio ANAC “Francisco Villareal Torres”, por parte de la Asociación Nacional de Alcaldes, por la implementación del “Modelo de Gestión Financiera Sostenible e Innovadora”, que ha mantenido para mejorar su recaudación propia y elevar su calificación crediticia por 10 años consecutivos, siendo el único municipio del país que ha logrado este objetivo.

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JVR