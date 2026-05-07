Se registra fuerte incendio en un centro comercial de Los Mochis, Sinaloa; hay 5 muertos

Se registra fuerte incendio en un centro comercial de Los Mochis, Sinaloa.

El centro comercial Fiesta Las Palmas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, se incendió, según reportaron los usuarios de redes sociales, quienes también compartieron videos del siniestro.

Al lugar acudieron elementos de emergencia para combatir las llamas, que presuntamente, comenzaron en uno de los locales comerciales.

Reporteros que se encuentran en el lugar dieron a conocer la cifra de personas muertas y heridas por este incendio. Al momento, van 5 personas fallecidas.

En cuanto al número de personas lesionadas, la cifra se ubicó por arriba de 30.

Un incendio consumió locales en la Plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis, Sinaloa, y provocó el deceso de dos personas. Los cuerpos de emergencia acudieron al sitio para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcance zonas aledañas del centro comercial. La autoridad resguarda… pic.twitter.com/5oyUjomRNR — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 8, 2026

El rápido crecimiento del incendio provocó que las autoridades se vieran obligadas a desalojar el centro comercial Fiesta Las Palmas, en Sinaloa, ubicada sobre el bulevar Antonio Rosales, entre Álvaro Obregón y Rosendo G. Castro.

De acuerdo con medios locales también se reportaron severos daños materiales tras el incendio.

En videos que circularon en redes sociales se puede ver una rápida movilización de cuerpos de emergencia y escenas de pánico entre clientes y trabajadores.

Este es el segundo incendio que ocurre después de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia al cargo de Gobernador de Sinaloa, tras señalamientos de narcotráfico y delitos de armas.

El primero ocurrió el pasado lunes 4 de mayo de 2026 en el casino “Tropicana”, ubicado en la zona de Tres Ríos de Culiacán, que apenas en abril registró un ataque a balazo.

En ese siniestro se reportó la muerte de al menos una persona, la cual falleció después de estar expuesta al humo del incendio.

Incrementa violencia en Sinaloa

Después de la licencia de Rubén Rocha Moya, la violencia en el estado ha ido en aumento, aun con la guerra que mantienen “Loa Mayos” y “Los Chapitos”.

En Sinaloa, se han registrado balaceras e incendios desde inicios de la primera semana de mayo de 2026.

EU acusa a Rubén Rocha Moya de 3 delitos

El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta al menos 3 cargos en Estados Unidos:

Conspiración para importar narcóticos como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en cantidades masivas

Posesión ilegal de armas, incluyendo ametralladoras y dispositivos explosivos

Conspiración para poseer dichas armas

Las acusaciones, que incluyen a otras 9 personas, son parte de una demanda realizada por Estados Unidos, construida a partir de dichos de delincuentes colaboradores y pruebas fotográficas.

Todas las personas acusadas son, presuntamente, parte de una red de corrupción para proteger al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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JVR