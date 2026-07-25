Acapulco registra 95.3% de ocupación hotelera en la Zona Dorada y consolida una exitosa temporada de verano

Turistas disfrutan de las playas de Acapulco durante la exitosa temporada vacacional de verano.

Las acciones implementadas por el Gobierno Municipal que encabeza la Mtra. Leticia Lozano Zavala, presidenta municipal de Acapulco, continúan dando resultados positivos al consolidar al puerto como uno de los destinos turísticos más importantes del país durante la temporada vacacional de verano.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Acapulco registró una ocupación hotelera general del 85.1 por ciento, destacando la Zona Dorada con un 95.3 por ciento, mientras que la Zona Diamante alcanzó el 73.5 por ciento y la Zona Tradicional el 76.7 por ciento, reflejando una importante afluencia de visitantes al destino.

El secretario de Turismo de Acapulco, Mtro. Noé Peralta Herrera, señaló que estos resultados son producto de la estrategia de promoción turística implementada desde enero de 2026, la cual ha incluido caravanas de promoción en los principales mercados emisores del país, el fortalecimiento de la conectividad aérea y una estrecha coordinación con empresarios y prestadores de servicios turísticos.

La alianza entre autoridades y la iniciativa privada fortalece el dinamismo económico de Acapulco. ı Foto: Gobierno Acapulco

“Estos indicadores confirman que Acapulco vive una gran temporada de verano. La planeación, la promoción permanente y el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal que preside la maestra Leticia Lozano Zavala y la iniciativa privada han permitido que nuestro destino recupere su liderazgo y continúe siendo la mejor opción para vacacionar en México”, destacó el funcionario.

Noé Peralta Herrera anunció que la estrategia de promoción continuará durante el mes de agosto con una intensa agenda de trabajo en la Ciudad de México, donde la Secretaría de Turismo sostendrá reuniones con más de 300 agencias de viajes, con el objetivo de fortalecer la comercialización del destino e incentivar la llegada de más visitantes durante el resto del verano y las próximas temporadas.

“Vamos con todo el sector turístico de Acapulco. Hemos construido una gran alianza entre la iniciativa privada y el Gobierno Municipal, y esa unidad está dando resultados. Seguiremos promoviendo a Acapulco en todo el país para que cada vez más turistas elijan nuestro destino”, concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno de Acapulco reafirma su compromiso de impulsar el turismo como motor del desarrollo económico, fortaleciendo la actividad de miles de empresas y generando bienestar para las familias que dependen de esta importante industria.

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