SECTUR proyecta a Acapulco con altas expectativas para Semana Santa 2026

El puerto de Acapulco se perfila como uno de los destinos turísticos más dinámicos y atractivos del país para el próximo periodo vacacional de Semana Santa, con una proyección de crecimiento del 31.7 por ciento en la llegada de visitantes, posicionando a este destino de playa como el de mayor preferencia para vacacionar en México

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, el “Hogar del Sol” estima superar los 447 mil turistas, además de alcanzar una ocupación hotelera cercana al 71.8 por ciento.

Estas cifras colocan a Acapulco como uno de los destinos con mayor recuperación y proyección a nivel nacional, en un contexto de fortalecimiento del turismo interno con el impulso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, destacó que estas previsiones reflejan la confianza de turistas nacionales e internacionales, así como los resultados de las estrategias de promoción y reactivación turística implementadas en coordinación con el Gobierno de México.

Asimismo, la dependencia estatal subrayó que este comportamiento positivo forma parte de la política turística impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, enfocada en consolidar a Guerrero como un referente nacional en materia turística.

Autoridades turísticas mantiene acciones de promoción para invitar a visitantes de todo el país, disfrutar de la oferta turística, cultural y gastronómica de Acapulco durante esta temporada vacacional.

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FGR