Samuel García inaugura cancha número 550 en Nuevo León previo al Mundial 2026.

En medio de un gran ambiente futbolero, el Gobernador Samuel García Sepúlveda inauguró la cancha número 550 en la Escuela Primaria “General Felipe Ángeles”, en el marco de la estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial“.

Acompañado del Secretario de Educación, Juan Paura; Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, Director del ICIFED; y del alcalde de Guadalupe, Héctor García, el Mandatario estatal destacó que comparado con otras ciudades a nivel mundial, Nuevo León construyó más que ninguna otra urbe, superando la meta de 500 que se propuso.

“Estamos muy contentos porque estamos cumpliendo un sueño. Hace un año en el primer evento de la primer cancha les dijimos, ‘vamos a construir 500, nadie nos creyó“, expresó.

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“Cuando fue el Mundial de Qatar, el país completo, construyeron 100 canchas; cuando fue el Mundial de Brasil, Brasil completo 300 canchas. Y aquí, Nuevo León, solitos, 550 canchas, papá“, subrayó García Sepúlveda.

Agregó que aunque su administración cumplió con el compromiso que se planteó, continuará la estrategia en las escuelas que lo soliciten, siempre y cuando cuenten con espacio y quieran una cancha.

Por su parte, el Secretario de Educación, agradeció el apoyo del Gobernador para completar la construcción de las 550 canchas que permitirán promover el deporte y la convivencia, dentro y fuera de los planteles educativos.

Como invitados especiales estuvieron futbolistas y exfutbolistas de Rayados, Mónica Flores, Samantha Simental, Sofía Ochoa, Jesús Zavala, Jonathan Espericueta, Walter Ayoví y Jesús Molina; de Tigres, Egidio “Cacha” Arévalo, José “Palmera” Rivas, Jorge Iván “Guty” Estrada y Luis “Mochis” Cárdenas.

Para estrenar el nuevo espacio, el Gobernador y los jugadores estrella del balompié encabezaron una cascarita junto con el equipo de futbol ganador del torneo Mundialito escolar.

Esta cancha hecha de pasto sintético beneficiará a los 115 alumnos de la Primaria “General Felipe Ángeles”, turno vespertino; así como a los 154 estudiantes de la Escuela Primaria “Manuel E. González”, turno matutino.

A través de “Ponte Nuevo Ponte Mundial” se han rehabilitado y acondicionado canchas en diferentes planteles, con el objetivo de impulsar una cultura deportiva en las escuelas, preparando a sus comunidades para la Copa del Mundo.

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JVR