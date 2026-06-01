Samuel García y Mariana Rodríguez lanzan ‘Pasaporte Nuevo León’ rumbo al Mundial 2026.

Al arrancar el mes mundialista y a 10 días de que comience el Mundial de futbol, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú presentaron el nuevo ‘Pasaporte Nuevo León’, una aplicación turística que impulsará una experiencia más conectada, accesible y dinámica para visitantes nacionales e internacionales.

Tras el lanzamiento realizado y acompañado de la Secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal; el Mandatario estatal destacó que esta nueva App turística llega en un momento clave, a unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y aseguró que la entidad está lista para ofrecer la mejor experiencia a visitantes nacionales e internacionales.

Samuel García agregó que Nuevo León cuenta con espacios turísticos renovados que fortalecerán la experiencia mundialista y aprovechó para invitar a los turistas a recorrer atractivos como Parque Fundidora, el Parque del Agua, Santiago, las Grutas de García y la Presa La Boca, consolidando al estado como un destino de primer nivel para recibir al mundo.

“Esto ya es un legado, quiero felicitar a todos, a Maricarmen, a Guidi, a todos los amigos de turismo y sobre todo hoteleros, restaurantes que le apostaron a esta app, es un ganar-ganar, ustedes tendrán más beneficios, más clientes, más cuartos de hotel y el estado se luce como un estado de primer mundo.

“La verdad es que no pudo llegar en el mejor momento, arranca la App justo en junio, mes mundialista y un mes que va a ser recordado por Nuevo León para siempre. Después de 4 años y medio, ahora sí Nuevo León está en su mejor momento para recibir al mundo, nuevo aeropuerto, nuevas líneas del metro, nuevas carreteras, nueva aduana, nueva presa, nuevos parques, FanFest, nuevos museos, nuevo todo”, señaló el Gobernador de Nuevo León.

¡Relanzamos nuestra app PASAPORTE NUEVO LEÓN!



A 10 DÍAS del Mundial Más Norteño, @marrdzcantu y su servidor presentamos la nueva app gratuita donde todo turista y neoleonés tendrá la mejor guía para conocer nuestro estado, TODO en un solo lugar.



Arránquense a descargarla y… pic.twitter.com/DF30XsFJ2X — Samuel García (@samuel_garcias) June 1, 2026

Pasaporte Nuevo León es gratis

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú explicó que Pasaporte Nuevo León se puede descargar gratis en App Store o en Google Play y en ella se encontrarán cinco tipos de experiencias, entre las que destacan lugares, que incluye restaurantes, naturaleza, parques, cultura, vida nocturna, cafeterías, tiendas, sitios históricos, alojamiento y salud; eventos, que incluye actividades deportivas, culturales, conciertos, festivales, fiestas, gastronomía, entretenimiento e incluso, conferencias.

Asimismo, tours con aventura, naturaleza, ciclismo y actividades acuáticas, hasta experiencias culturales, gastronómicas o recorridos nocturnos; rutas con Ruta de los Museos, la Ruta Escultórica del Acero y Cemento, y la Ruta por la Región Arqueológica; y Pueblos Mágicos con la información que necesitan para vivir al máximo la experiencia de Linares, Santiago, Zaragoza, Bustamante y General Terán.

Agregó que Pasaporte Nuevo León será multilingüe y se ajusta automáticamente al idioma del dispositivo del usuario. Eso significa que quienes vienen de otros países podrán usarla con facilidad y conocer más de la cultura del Estado.

En la aplicación también se podrá encontrar más información sobre Nuevo León, una guía inteligente según sus intereses, un mapa de experiencias que trabaja con geolocalización para mostrarle al usuario opciones cerca de su ubicación; directorios estratégicos de embajadas y consulados, aerolíneas, líneas de autobuses, renta de transporte y tour operadores; y un centro de emergencia con acceso directo al 911, un listado de hospitales e información enlazada al 070.

“Pasaporte Nuevo León es una herramienta que nos conecta a todos. Conecta a las familias con nuevos planes. Conecta a los negocios con nuevos clientes. Conecta a Nuevo León con el mundo. Y lo mejor: nos ayuda a mirar nuestro estado con nuevos ojos. Y eso también es parte del legado que queremos dejar.

“Esta aplicación va a seguir creciendo, va a seguir sumando establecimientos, lugares, va a mejorar con el tiempo, y nos va a ayudar a seguir mostrando todo lo que somos. Porque Nuevo León no se conoce en un solo día. Nuevo León se camina, se prueba, se escucha, se recorre y se vive con asombro. Las y los invito a que descarguen la aplicación, exploren el mapa, y hagan un gran plan con sus amigos, con su pareja o con su familia. Ahora, conocer Nuevo León es más fácil que nunca. Y qué orgullo poder decir: somos parte de un estado que siempre tiene algo nuevo por descubrir”, apuntó Rodríguez Cantú.

Durante la presentación, la Secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal señaló que esta evolución responde a la necesidad de ofrecer soluciones más integradas, conectadas y accesibles rumbo al Mundial de futbol 2026.

Agregó que estos avances son resultado del trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y municipios, y subrayó que el lanzamiento de Pasaporte Nuevo León busca acercar a visitantes y ciudadanos a la amplia oferta de experiencias, cultura, naturaleza, entretenimiento y servicios del estado. Además, afirmó que esta plataforma forma parte de la preparación rumbo al Mundial FIFA 2026, con una visión de largo plazo que permitirá impulsar el turismo y generar beneficios permanentes para Nuevo León.

Pasaporte Nuevo León también incluirá a “Leo”, un anfitrión digital 24/7 diseñado para responder preguntas, recomendar lugares y apoyar en la creación de recorridos personalizados dentro del estado.

Durante el lanzamiento estuvieron presentes funcionarios estatales, representantes del sector turístico, academia, iniciativa privada y aliados estratégicos.

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JVR