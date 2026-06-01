Julio Menchaca transforma movilidad con nuevo Sistema de Transporte Metropolitano.

Con el compromiso de garantizar una movilidad digna, segura y de calidad para la población hidalguense, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, puso en marcha el Sistema de Transporte Metropolitano con una nueva flota de 140 unidades, gracias a una inversión histórica de más de 730 millones de pesos.

“En los últimos meses, el equipo de trabajo de la Oficialía Mayor, de la Secretaría de Movilidad, de toda la estructura de gobierno, estuvo trabajando para aterrizar las preocupaciones de los usuarios y tener un sistema digno, un sistema decoroso, a un costo que —hay que resaltar— no excede lo que se venía cobrando, los 10 pesos”, mencionó el mandatario hidalguense.

Menchaca Salazar agregó que esta reestructuración del Sistema de Transporte Metropolitano, antes conocido como Tuzobús, también contempla una rehabilitación integral de las 34 estaciones e infraestructura olvidada del sistema, a través de una inversión de 195 millones de pesos; así como una mejora en las condiciones laborales para el personal.

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Seguimos trabajando para dignificar la movilidad de las familias hidalguenses. 🚌



Hoy en Conferencia de Prensa presentamos los detalles de esta renovación integral, un paso clave para ofrecer el transporte moderno y seguro que nuestro estado merece. #PrimeroElPueblo pic.twitter.com/zcuEBR5EhT — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) June 1, 2026

Al respecto, Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad y Transporte, indicó que la transformación del Sistema de Transporte Metropolitano es la respuesta a una exigencia de la población, misma que hará uso de las nuevas unidades que cuentan con capacidad de 80, 50 y 15 pasajeros. Añadió que, en un mes, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo tomará el control del Sistema de Transporte Metropolitano y se intensificarán las capacitaciones para las y los conductores.

Por su parte, Orlando Ángeles Pérez, oficial mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, indicó que, tras 11 años de operación del Tuzobús, se concretó esta reestructuración gracias al uso correcto de los recursos públicos, generando un ahorro de 130.5 millones de pesos a través del modelo de arrendamiento, frente a la compra y mantenimiento de los autobuses.

Después de más de una década de abandono, pusimos en marcha el nuevo Sistema de Transporte Metropolitano, con 𝟭𝟰𝟬 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔𝗦 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦. 🚌



Más rutas, menos tiempo de espera y el mismo costo para las familias. 💳#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/jRBSAHREZY — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) June 1, 2026

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JVR