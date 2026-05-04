Julio Menchaca entrega 232 nuevas patrullas y equipamiento táctico a policías de Hidalgo.

Con el propósito de reducir los tiempos de respuesta y garantizar la paz del pueblo de Hidalgo, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó la entrega de unidades y equipamiento táctico a los cuerpos de seguridad del estado, gracias a una inversión superior a los 336 millones de pesos.

“Este es un esfuerzo de planeación estratégica económica, de mejor utilización de los recursos públicos enfocados precisamente a que pueda tener un mantenimiento continuo para que no se detenga ningún vehículo, para que estén actualizados también en el armamento y una preparación constante que requiere, sin duda, mucha entrega”, puntualizó el mandatario estatal.

En ese contexto, Menchaca Salazar reconoció el trabajo intenso que desarrollan las y los policías, a quienes el Estado tiene la obligación de otorgar todos los elementos necesarios; por ello, en esta ocasión recibieron equipo táctico y 232 patrullas totalmente equipadas, de las cuales 32 serán entregadas a policías municipales y el resto será operado por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

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Al respecto, Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, destacó que, derivado de esta estrategia, se ha logrado la certificación del 98.7 por ciento de la Policía Estatal, se ha puesto a disposición del Ministerio Público a 5 mil 465 personas, se han recuperado más de 5 mil 600 vehículos robados, se han asegurado 6 millones 548 mil 300 litros de hidrocarburo junto a 347 personas relacionadas con este delito, y se han incautado un millón 154 mil 946 dosis de distintas drogas.

“Sin duda, este equipo policial reforzará la estrategia de seguridad en el estado. Nuestro compromiso con usted y con el pueblo de Hidalgo es no dar marcha atrás contra la delincuencia, continuamos trabajando con valor y entrega por la paz y la seguridad de Hidalgo”, indicó Cruz Neri.

En la reunión del Gabinete de Seguridad semanal revisamos acciones y avances para fortalecer la atención y protección de las familias. 👇 #PrimeroElPueblo pic.twitter.com/Twlop0WA2P — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) May 5, 2026

En su intervención, Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor, explicó que las 200 unidades operadas por la SSPH serán arrendadas por un monto de 299 millones de pesos, que incluye los costos de mantenimiento preventivo y correctivo, refacciones, hojalatería, llantas, placas, tenencia y verificaciones, lo que representa un ahorro de recursos públicos que se pueden destinar a otros sectores.

“Si el gobierno hubiera decidido una adquisición de estas 200unidades, el costo habría sido cercano a los 490 millones de pesos; es decir, 190 millones de pesos adicionales; y no sólo eso, el Estado tendría que haber hecho el pago en una sola exhibición y esto pudo haber afectado la capacidad financiera o la atención de otras necesidades urgentes o prioritarias para las y los hidalguenses”, agregó.

Por su parte, Gustavo Uriel Martínez Morales, elemento de la SSPH, agradeció y reconoció al gobernador Julio Menchaca por el interés mostrado en los cuerpos de seguridad y sus familias, al impulsar la dignificación de su labor, lo cual también fortalece la estrategia de seguridad en Hidalgo.

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JVR