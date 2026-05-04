Homicidios en Jalisco bajan 44% en primer cuatrimestre de 2026, según datos del SESNSP.

Como resultado de la estrategia coordinada que impulsa el Gobierno de Jalisco, la incidencia en el delito de homicidio doloso ha mantenido una tendencia a la baja en los últimos años, lo que consolida al primer cuatrimestre de 2026 como el período con los índices más bajos.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros cuatro meses del año se registraron en Jalisco 279 homicidios, lo que representa una reducción de 44.3 por ciento, comparado con 501 homicidios registrados en el mismo periodo del año pasado.

En un comparativo histórico, la cifra se remarca respecto al primer cuatrimestre de 2024, cuando la disminución alcanza 53.5 por ciento, mientras que en relación con 2023, el decremento es de 58 por ciento.

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La efectividad de las labores de inteligencia y despliegue operativo permitió también que Jalisco abandonara los primeros lugares de incidencia a nivel nacional.

“Cuando inició la administración del Gobernador, Pablo Lemus, se encontraba entre los primeros cinco lugares a nivel nacional por número de homicidios dolosos. Posteriormente se logró que el Estado abandonara esta posición y en apenas unos meses se consiguió que Jalisco dejara el top ten de estados con más homicidios”, expuso Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal.

“Actualmente, Jalisco se ubica en el sitio número 12 por casos de homicidios”, agregó.

No obstante, en la tasa de incidencia a nivel nacional por cada 100 mil habitantes, Jalisco se encuentra en el lugar número 18.

Bajo la instrucción de combatir frontalmente este ilícito por el impacto social y emocional que genera en las familias, las autoridades estatales mantienen una vigilancia permanente y el ajuste de tácticas para situar a la entidad por debajo de la media nacional.

La labor conjunta entre las dependencias de los tres niveles de gobierno sostiene la ruta que ha dado resultados hacia la baja de la incidencia delictiva y asegura que cada recurso técnico y humano se mantenga enfocado en la protección de la integridad de la ciudadanía.

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JVR