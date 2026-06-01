Ponen en marcha Alojamiento Infantil Seguro y reafirman protección a la niñez de Tamaulipas.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, refrendó su compromiso en favor de los derechos de la infancia del estado y puso en marcha la iniciativa Alojamiento Infantil Seguro, que consolida al estado como un referente nacional en la protección de niñas, niños y adolescentes. Además, presidió la firma del convenio de colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Turismo, el Sistema DIF Tamaulipas y asociaciones de hoteleros de todo el estado.

“El que atenta y se mete contra los derechos de las niñas y de los niños, que no vela por el interés superior de nuestra infancia, se está metiendo con el Gobierno del Estado, se está metiendo con el gobernador del Estado de Tamaulipas”, afirmó.

Durante la ceremonia cívica de honores, este lunes en Palacio de Gobierno, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, doctora María de Villarreal, y luego de expresar su felicitación con motivo del Día de la Marina Armada de México, que se conmemora este 1.º de junio, el gobernador dio la bienvenida al convenio de colaboración que suscriben el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Turismo con las y los representantes de las asociaciones de hoteleros, el cual permite la suma de esfuerzos y establece la coordinación necesaria para la adopción de buenas prácticas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, así como la difusión de protocolos de actuación coherentes con el compromiso de un turismo responsable.

TE RECOMENDAMOS: Con flota de 140 unidades Julio Menchaca transforma movilidad con nuevo Sistema de Transporte Metropolitano

“Ratificamos que estamos determinados y unidos en torno a la tarea de velar para que la infancia sea para todos y todas nuestros pequeños una etapa llena de sentido, de sueños que se cumplen, de anhelos y realizaciones, y de los cuidados que les garanticen una infancia plena y feliz”, expresó.

El gobernador se refirió de manera especial a la magna concentración de miles de tamaulipecos y tamaulipecas, este domingo en el Recinto Ferial, en donde, aseguró, se demostró todo el respaldo de nuestro estado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El evento de ayer domingo dejó claro que México ya cambió y hoy apoya a nuestro movimiento de transformación. Nada ni nadie podrá detenerla. Desde Tamaulipas acompañamos a nuestra presidenta y tiene, por supuesto, todo nuestro respaldo”, afirmó.

“Sigamos trabajando juntos a su lado, en unidad, para construir la gran nación que todos los mexicanos y mexicanas nos merecemos”, agregó.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, señaló que el distintivo Alojamiento Infantil Seguro surge como una estrategia para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes mediante la creación de entornos seguros, destacando la importancia de la corresponsabilidad entre instituciones y sociedad para garantizar el bienestar de las infancias, además de impulsar acciones que permitan una atención más ágil en los procesos relacionados con su protección.

“Con ese espíritu de corresponsabilidad, invito al Poder Judicial del Estado y a la Fiscalía del Estado a seguir avanzando juntos en los temas sensibles de protección a las infancias. Confiamos en su sensibilidad para seguir sumando esfuerzos que nos permitan agilizar los trámites y optimizar los tiempos de respuesta. Recuerden que detrás de cada expediente hay un menor esperando un entorno seguro. La justicia que llega tarde deja de ser justicia”, dijo.

Durante el evento, la doctora María de Villarreal cedió la palabra a una de las madres del grupo de gimnastas que denunció abuso sexual por parte de su entrenador en Ciudad Victoria, caso que derivó en una sentencia condenatoria y que fue presentado como un ejemplo de la impartición de justicia en favor de la niñez y la adolescencia.

Asimismo, solicitó un minuto de aplausos en memoria de Jorge Alberto Galván Garcés, quien fuera titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema DIF Tamaulipas, y entregó un reconocimiento póstumo a sus familiares, quienes estuvieron presentes en la ceremonia.

Por su parte, Ignacio López Vergara, representante de la Oficina de Terreno de UNICEF en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, reconoció el liderazgo del gobernador Américo Villarreal, así como del DIF Tamaulipas y la colaboración interinstitucional, y aseguró que el convenio firmado también establece una hoja de ruta para que todos los hoteles y prestadores de servicios turísticos sepan qué es lo que tienen que hacer para proteger a niñas, niños y adolescentes, generar espacios seguros y facilitar el tránsito una vez que se ha abierto el camino.

“Muchísimas felicidades a todas y a todos y, nuevamente, subrayo el compromiso de UNICEF con el estado. Con lo que nosotros podamos apoyar, estamos aquí para apoyarles y les vamos a ir acompañando para asegurar que haya cada vez más espacios seguros para las infancias del estado”, dijo.

En su intervención, la diputada local Katalyna MéndezCepeda destacó la participación de la 66 Legislatura, que hace unos días en el Congreso del Estado respaldó de manera unánime la iniciativa para la creación de los Alojamientos Infantiles Seguros mediante reformas a la Ley de Turismo, la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Tamaulipas.

“Esta reforma es un ejemplo de congruencia y también de colaboración entre ambos poderes, una muestra más de que cuando el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo trabajan de la mano en el diseño de estos proyectos, las leyes que reformamos en el Congreso pasan del papel a convertirse en acciones, en proyectos reales que pueden cambiar vidas y que, en este caso, estamos seguros de que pueden salvar la vida de lo más preciado que tenemos en Tamaulipas, que son nuestras niñas y nuestros niños”, mencionó.

Como parte del evento, el gobernador y la presidenta del DIF entregaron reconocimientos a siete ejecutivos y representantes de diferentes hoteles del estado que, a partir de hoy, cuentan con el distintivo Alojamiento Infantil Seguro.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR