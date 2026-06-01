Moviliza Sheinbaum a cientos de miles en todo el país; Tamaulipas, entre los estados con mayor respaldo

Simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se movilizaron este domingo en plazas públicas, auditorios y espacios abiertos de todo el país para acompañar, vía remota, el mensaje que la mandataria federal ofreció desde el Monumento a la Revolución con motivo de su segundo informe de gobierno.

De acuerdo con cifras preliminares reportadas por autoridades de protección civil y organizadores en distintas entidades federativas, la mayor concentración se registró en la Ciudad de México, donde de manera extraoficial se estimó la presencia de alrededor de 130 mil personas. Le siguieron el Estado de México con 65 mil asistentes, Veracruz con 45 mil, Puebla con 30 mil, Tamaulipas con 20 mil y Oaxaca con 18 mil simpatizantes.

En otras entidades como Baja California, Sonora, Chiapas, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, las autoridades reportaron la asistencia de miles de personas, aunque sin precisar una cifra definitiva. Mientras tanto, en Tabasco y Michoacán se contabilizaron aproximadamente 19 mil asistentes, en Colima 6 mil y en Aguascalientes alrededor de 3 mil.

Uno de los eventos con mayor participación se desarrolló en Tamaulipas, donde cerca de 20 mil personas se congregaron en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial de Ciudad Victoria para seguir la transmisión del mensaje presidencial.

En un ambiente festivo, acompañado por música regional, bailes típicos, banderas mexicanas y espectáculos pirotécnicos, los asistentes manifestaron su respaldo a la titular del Ejecutivo federal. La concentración reunió a representantes de los 43 municipios de la entidad y contó con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Cientos de ciudadanos en apoyo a CSP. ı Foto: Especial.

Durante su intervención, el mandatario estatal destacó la participación ciudadana y el respaldo de los tamaulipecos al proyecto de transformación que encabeza la presidenta.

“Aquí, en un hecho inédito, los 43 municipios de Tamaulipas, más de 17 mil tamaulipecos y tamaulipecas reunidos a escuchar este gran mensaje humanista de unidad, de soberanía, de libertad, de independencia y de progreso social para todos”, expresó durante el enlace con la ceremonia nacional.

Al concluir su mensaje, Villarreal Anaya preguntó a los asistentes: “¿Se puede, Tamaulipas?”, a lo que miles de voces respondieron al unísono: “¡Claro que se puede!”, mientras ondeaban banderas y coreaban “Presidenta, presidenta”.

La jornada confirmó la capacidad de movilización territorial de Morena y sus aliados, así como el respaldo que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum en diversas regiones del país. En el caso de Tamaulipas, la entidad se colocó entre las de mayor convocatoria nacional, consolidándose como uno de los estados con más amplia participación durante el ejercicio de rendición de cuentas de la mandataria federal.

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FGR