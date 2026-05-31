‘Las hidalguenses y los hidalguenses estamos con usted’, reitera Menchaca a Sheinbaum

Desde Pachuca y acompañado por más de 15 mil hidalguenses, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reiteró el respaldo del estado hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien rindió cuentas al pueblo en el monumento a la Revolución, a dos años de su triunfo electoral.

“México tiene hoy un gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo”, afirmó la mandataria nacional desde Ciudad de México, donde recordó que más de 42.8 millones de personas son beneficiadas con los Programas del Bienestar gracias a un presupuesto superior al billón de pesos.

Más de 15 mil hidalguenses se reunieron en Pachuca para conmemorar dos años del triunfo electoral de la mandataria federal. ı Foto: Gobierno Hidalgo

Tras enlistar las acciones emprendidas en materia de salud, educación, infraestructura y seguridad, Sheinbaum Pardo reiteró que México es un país dispuesto a colaborar, con un pueblo que defiende la soberanía nacional y rechaza la subordinación, por ello, invitó a las y los mexicanos a seguir en la defensa de la patria con amor y dignidad.

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“Presidenta Claudia Sheinbaum, desde el corazón de Hidalgo, desde la Plaza Juárez en Pachuca, miles de hidalguenses le reiteran su respaldo, su apoyo y su agradecimiento. En los momentos más difíciles, querida presidenta, usted ha estado con nosotros, por eso y por mucho más, los hidalguenses, las hidalguenses estamos con usted”, afirmó Julio Menchaca.

Durante su mensaje, el titular del gobierno de Hidalgo reconoció el trabajo realizado por Sheinbaum Pardo a lo largo de estos casi dos años como presidenta, defendiendo con dignidad la soberanía y los intereses superiores del país.

“Son momentos difíciles de la patria, pero tenemos líder, tenemos una mujer que nos representa y siempre estará acompañada por nosotros”, enfatizó Menchaca Salazar al prever que habrá más resultados durante la gestión de la mandataria nacional, que se sumarán a proyectos de gran impacto como el tren de pasajeros AIFA-Pachuca, los Polos del Desarrollo para el Bienestar y la tecnificación del campo hidalguense.

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