Julio Menchaca reafirma compromiso con el campo en Atlapexco, Hidalgo.

Para continuar con su gira de trabajo por la Huasteca hidalguense, el gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó las Rutas de la Transformación en el municipio de Atlapexco, donde entregó apoyos a personas productoras, puso en marcha infraestructura para prevenir y controlar la proliferación del gusano barrenador y supervisó obras públicas.

“Me da muchísimo gusto estar en la Huasteca y hago el compromiso de seguir viniendo, porque ya hicimos compromisos de obras importantes; pero no solamente es anunciarlas, es poder estar atentos a que funcionen, a que sirvan”, señaló el mandatario estatal al indicar que su administración se aplicará en los próximos dos años y cuatro meses —tiempo que le resta a su gestión— para seguir atendiendo todas las inquietudes de la población.

En ese sentido, junto a Napoleón González Pérez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Menchaca Salazar se reunió con 389 productoras y productores del campo hidalguense para la entrega de programas, gracias a la inversión superior a 7 millones de pesos; entre los beneficios se encuentran 128 apoyos en semovientes por 2 millones 954 mil 106 pesos.

También se respaldaron 45 proyectos cafetaleros con una inversión de un millón 254 mil 434 pesos; mientras que, 127 personas productoras fueron beneficiadas para la reconversión de lichi a través de un presupuesto de 2 millones 94 mil 698 pesos; en el caso del limón, se atendió a 89 productoras y productores con 805 mil 450 pesos.

Un nuevo ingreso puede empezar desde el campo. 🌱🐄



En Atlapexco entregamos terneras y árboles frutales para que la producción de las familias en la región mejore.#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/FV6FmD8qHS — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) May 7, 2026

Julio Menchaca inaugura el Corral de Inspección y Tratamiento de Ganado

En continuidad con las acciones en favor del sector rural, el gobernador Julio Menchaca inauguró el Corral de Inspección y Tratamiento de Ganado en la localidad de Tecolotitla, donde se fortalecerá la prevención y control del gusano barrenador gracias a su capacidad para atender hasta 400 cabezas de ganado.

En materia de infraestructura, el titular del gobierno de Hidalgo informó que el municipio de Atlapexco ha concentrado una inversión superior a los 219 millones de pesos en obras carreteras, hidráulicas y sociales, entre trabajos concluidos, en proceso y nuevas acciones anunciadas que fortalecen la conectividad y el desarrollo regional.

Entre las obras terminadas destacan la rehabilitación de los tramos Tlahica, Ixtacuayo, Cuatapa, Huitzotlaco–Ecuatitla y la modernización del camino Atlapexco–Calnali–Cochotla; además de la pavimentación hidráulica en Achiquihuixtla y Pahactla, la rehabilitación del acceso a Itzócal, el sistema de agua potable en Atotomoc, la construcción de la Casa de la Mujer Indígena y la pavimentación del acceso a Ixtacuayo.

Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, dio a conocer que ya inició la rehabilitación de la carretera Atlapexco–Huejutla (tramo 8+500 al 18+360); además, se intervendrán tramos carreteros afectados por la vaguada monzónica.

Se trata de las carreteras Tlachapa–Cochiscoatitla–Cochotla, Atlapexco–Tlalchiyahualica y San Isidro – entronque carretero Atlapexco–Huejutla, así como la segunda etapa del camino Pahactla–Atlapexco, consolidando una red de infraestructura que impulsa la movilidad y el desarrollo social en la región.

Por su parte, Álvaro Bardales Ramírez, secretario de Contraloría, informó que, derivado de la vaguada monzónica registrada en octubre del año pasado, se presentó un retraso en los procesos de las actas de entrega-recepción de las obras de la región Huasteca; sin embargo, durante este 2026 se realizan los esfuerzos para concluir los pendientes de la mano de los Comités de Contraloría Social.

Finalmente, Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal de Atlapexco, agradeció las nuevas obras anunciadas por el gobernador Julio Menchaca, a quien reconoció por su liderazgo al frente de la administración estatal.

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JVR