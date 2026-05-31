¿Cuándo y a qué hora se revela la lista de 26 futbolistas de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

La Selección Mexicana está a solo horas de presentar su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 y varias posibles listas han rondado por las redes sociales, ya que se espera que varios jugadores que ya están concentrados sean parte de la convocatoria final para disputar la Copa del Mundo con el equipo de Javier Aguirre.

Nombres como el de Raúl Jiménez, Johan Vázquez, Raúl Rangel, Erik Lira y Edson Álvarez ya tienen su lugar asegurado para el Mundial 2026. Ellos han sido constantes en las últimas convocatorias del ‘Vasco’ Aguirre. Además, son la columna vertebral del equipo mexicano para el torneo de la FIFA que ya está a menos de dos semanas de iniciar.

¿Cuándo y a qué hora se revela la lista de 26 futbolistas de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana arranca su participación en el Mundial 2026 el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca y a 11 días de pararse en el Coloso de Santa Úrsula, Javier Aguirre hará oficial su lista de 26 jugadores para comenzar con la preparación final de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

Fecha: domingo 31 de mayo

Hora: 20:00

Lugar: Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Transmisión: Redes sociales oficiales de la Selección Mexicana

Triunfo y a seguir la preparación 🇲🇽



Con gol de Johan Vásquez, nos llevamos la victoria ante Australia en el Rose Bowl de cara al gran debut. 🤩#SomosMéxico | #ÚltimaEscala | @ATTMx



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Esta es la posible lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Javier Aguirre vivirá su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección Mexicana. Aunque el entrenador mexicano ha sido cuestionado durante todo el proceso mundialista, ya tiene su lista definida y lleva a los mejores jugadores mexicanos del momento.

PORTEROS

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

DEFENSAS

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Edson Álvarez

Johan Vázquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

MEDIOCAMPISTAS

Erik Lira

Luis Romo

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelin Pineda

DELANTEROS

Roberto Alvarado

César Huerta

Guillermo Martínez

Armando González

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Alexis Vega

Algunas de las sorpresas en esta lista es la de César Huerta y Luis Chávez que no fueron convocados en las últimas fechas FIFA por lesión, pero lograron recuperarse a tiempo para llenarle el ojo a Javier Aguirre y meterse a la lista final del Mundial. Además de que van casi todos los jugadores que militan en Europa.

DCO