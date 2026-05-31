Es un sueño hecho realidad.- Samuel García al recorrer con Mariana Rodríguez en Monorriel de Churubusco a Fundidora

El recorrido de estación Churubusco a Fundidora, permitió constatar los avances de una de las obras de movilidad más importantes en la historia reciente del estado.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la Titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron un recorrido de prueba a bordo del nuevo Monorriel de la Línea 6 del Metro, acompañados por representantes de medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales, con el objetivo de mostrar los avances de la obra que próximamente entrará en operación.

La exhibición se realizó sobre un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros, desde la Estación Churubusco hasta la Estación Parque Fundidora, permitiendo a los asistentes observar la infraestructura, capturar imágenes y videos, así como apreciar el paisaje urbano desde las alturas.

Durante el trayecto también participaron el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas, y el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal.

El recorrido forma parte de las pruebas operativas del nuevo sistema de transporte, cuyo trayecto completo contempla 12 kilómetros, atravesando diversos sectores de la zona metropolitana y consolidándose como una de las obras insignia en materia de movilidad.

Desde la cabina del monorriel, Samuel García destacó la magnitud del proyecto y la experiencia que ofrece el nuevo sistema de transporte.

“Lo importante aquí son los hechos, y lo que acabamos de ver es una imagen preciosa, desde el Monorriel más grande del continente, ver nuestra ciudad, nuestros cerros, nuestro Parque Fundidora, todos los que hicimos hoy el recorrido nos vamos contentos, yo estoy muy agradecido con todo el equipo porque es un sueño hecho realidad, llegar de Talleres hasta Fundidora, son 12 kilómetros”, expresó Samuel García.

A lo largo del recorrido, especialmente durante el paso por el Parque Fundidora, visitantes y familias que se encontraban en el lugar observaron con asombro el funcionamiento del tren elevado, que se perfila como uno de los nuevos símbolos de movilidad para Nuevo León.

Samuel García también resaltó la rapidez con la que avanza la construcción de las nuevas líneas del Metro en comparación con proyectos anteriores, y subrayó la visión de conectividad que tendrá el sistema una vez concluido.

“La línea anterior, la Línea 3 se tardó 10 años, imagínense, la Línea anterior se tardaron 12, 13 años, siete kilómetros de largo y nosotros tan solo en esta prueba, Talleres a Fundidora, vamos a llegar hasta San Jerónimo, vamos a conectar con el tren de la Presidenta, vamos a llegar al aeropuerto muy pronto, me quedo con esta imagen de nuestro monorriel, de nuestras Líneas 6 y 4 del Metro, que pudimos ver el Parque Fundidora desde arriba, gracias por acompañarnos y no paramos, a seguirle con todo y felicidades a todo el equipo”, puntualizó Samuel García.

La Líneas 4 y 6 del Metro serán una de las principales obras de movilidad de Nuevo León y permitirá fortalecer la conectividad entre distintos municipios metropolitanos, facilitando el traslado de miles de usuarios hacia centros de trabajo, estudio y recreación.

Como parte de la explicación técnica del proyecto, Hernán Villarreal destacó la integración que tendrá la nueva línea con el resto de la red de transporte masivo.

Señaló que al pasar por encima de la Estación Y Griega, el Monorriel contará con conexión directa a la Línea 2 del Metro, facilitando la movilidad de los usuarios y fortaleciendo la interconectividad del sistema metropolitano.

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FGR