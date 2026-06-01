Influencers arrían y juegan con bandera en Iguala y ríen con edil

VARIOS INFLUENCERS, entre ellos un creador de contenido conocido como El Truffy, subieron a redes sociales un video en el cual bajaron y jugaron con la bandera nacional monumental del cerro del Tehuehue en Iguala, Guerrero.

En el video se observó cómo la bandera es descendida de su asta y manipulada entre bromas y jaloneos. Los participantes la sostienen, la extienden e incluso se cuelgan de ella mientras graban.

Tras estos sucesos, El Truffy afirmó en redes sociales que medios locales tergiversaron la acción. Por ello, sostuvo que, en realidad, él y sus acompañantes solamente estaban ayudando al personal encargado del cuidado de dicha bandera.

“Queremos pedir una disculpa al pueblo de Iguala si en algún momento se sintieron ofendidos, pero reiteramos que nuestra intención fue ayudar, como sabemos que muchos igualtecos lo hacen comúnmente, y para nosotros fue un orgullo, porque también somos mexicanos”, afirmó.

Creadores de contenido que bajaron la bandera en Iguala, Guerrero, ayer. ı Foto: Captura de video

El creador de contenido especificó que Erick Catalán, el edil de Iguala, no tenía conocimiento de estas acciones, por lo que su relación con él es nula, a pesar de grabar previamente un video a su lado.

Vale la pena mencionar que el asta bandera situada en dicho punto mide un aproximado de 113 metros de altura, tiene un peso cercano a 145 toneladas y fue inaugurada el 24 de febrero de 1998 por el entonces presidente Ernesto Zedillo.

De acuerdo con el artículo 131 del Código Penal Federal, realizar un ultraje del escudo de la nación puede acarrear sanciones de entre seis meses y cuatro años de prisión, así como una multa económica que puede ir de los 50 a los tres mil pesos.

El artículo 192 de la misma ley detalla que ejecutar cualquier uso indebido de un escudo o alguna insignia nacional podría acarrear una pena de hasta un año en prisión y una multa de 25 mil pesos.