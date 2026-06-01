Riña en penal de Culiacán deja 7 presos muertos y un herido

Siete personas murieron y una más resultó herida ayer tras una riña con arma blanca registrada en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, presuntamente luego de una convivencia entre internos.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinhué Téllez López, informó que se estaba estableciendo comunicación con los familiares de las siete personas privadas de la libertad que resultaron sin vida.

Señaló que de manera inmediata personal de custodia, con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como de la Guardia Nacional y del Ejército en el exterior del inmueble, controlaron el módulo involucrado para garantizar la seguridad de la población penitenciaria.

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El Dato: La prisión de Aguaruto destaca por la falta de infraestructura de máxima seguridad para reos de alta peligrosidad, los problemas de autogobierno criminal y recurrentes riñas.

Las autoridades del centro penitenciario dieron aviso de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado, con el fin de realizar las investigaciones correspondientes de los hechos.

“El día de hoy, el director del penal de Aguaruto me informó que hubo una riña en el interior del penal, donde lamentablemente fallecieron siete personas privadas de la libertad y una más se encuentra herida. Desde temprana hora, la situación ya se encuentra bajo control. Se hizo del conocimiento a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades”, dijo Téllez López.

El funcionario informó la suspensión de visitas, con el objetivo de garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad y del personal administrativo.

Por la mañana la gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla Valverde, confirmó los hechos dentro del Centro Penitenciario y precisó que se comunicó con el secretario de Seguridad Estatal, quien le informó la situación; sin embargo, indicó que no le brindó mayores detalles, como el saldo de heridos o personas fallecidas.

“Por la mañana estuve en comunicación con el general Téllez, el secretario de Seguridad Pública, quien me confirmaba sobre estos hechos que sucedieron en el penal de Aguaruto; sin embargo, no me ha actualizado, ni me ha hablado… En la mañana me decía que estaba ya todo en orden, no me confirmó muertes, heridos, por el momento voy a esperar a que él me regrese la llamada y me confirme y qué fue lo que sucedió”, expresó Bonilla.

Recientemente, en el mismo penal se aseguraron 92 gramos aproximadamente de cocaína, cuatro dosis de presunta mariguana, tres puntas y siete cargadores para celular. Dicha diligencia fue realizada por elementos estatales y custodios penitenciarios, quienes contaron con el apoyo de una Base de Operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional.

También, el 10 de mayo, se realizó una nueva revisión en un módulo del centro penitenciario, donde se aseguraron dosis de presunta droga, teléfonos, puntas y otros objetos prohibidos.

Como resultado de la revisión, fueron asegurados 2 teléfonos celulares, 9 cargadores para celular, 1 módem portátil, 3 puntas y 107 dosis de polvo blanco con características de cocaína.

Uno de los casos de aseguramiento que más llamó la atención fue el del pasado 16 de diciembre del 2025, cuando fue incautado un equipo de cómputo junto a módems de Internet, dos equipos de Starlink y celulares.

2 mil 306 internos hay en la prisión de Aguaruto

En un primer operativo se aseguraron 14 celulares junto a cuatro módems y una computadora equipada. Una segunda revisión permitió la localización de 46 celulares y dos antenas de Internet satelital Starlink junto a 12 cartuchos calibre .22, pero ninguna arma de fuego.

De acuerdo con medios locales, se han asegurado al menos siete equipos de Internet satelital Starlink al interior del penal, catalogado como uno de los más inseguros del país y con una gestión de autogobierno en su interior.

REVISIÓN PRECAUTORIA. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó ayer que también emprendió una revisión preventiva en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán.

La dependencia afirmó que emprendió la revisión del centro penitenciario después de que familiares de los presos expresaran su “inquietud” de que sucedieran hechos similares a los de Aguaruto.

Los reos fallecidos

La autoridad identificó a:

Alonso “N”

José Luis “N”

José Antonio “N”

Alejandro “N”

Leonel Agustín “N”

Kevin Alexis “N”

Jesús Alexis “N”

…Y matan a comandante de la Policía Estatal de Sinaloa

| Por Alan Gallegos |

EL COMANDANTE de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, Juan Pedro Arámburo, fue emboscado por sujetos armados y asesinado a balazos mientras iba a bordo de su vehículo por la colonia 10 de Mayo, en Culiacán.

De acuerdo con medios locales, el comandante viajaba en un vehículo Versa blanco cuando fue interceptado entre las calles México 68 y avenida 21 de Marzo, por un grupo de sicarios que dispararon desde otra unidad en movimiento.

Según testigos, los responsables del ataque huyeron a bordo de un vehículo color vino, mientras el cuerpo del oficial quedó sin vida al interior de su unidad.

Al lugar acudieron elementos del grupo interinstitucional, que acordonaron las calles y desplegaron revisiones y operativos en las áreas cercanas; también acudió personal de la Fiscalía General del Estado para que peritos de la institución realizaran peritajes que permitieran recabar evidencias en la escena del crimen.

El Tip: En Aguaruto estuvo detenido Omar Chávez, el hijo menor del boxeador Julio César Chávez el 20 de mayo.

Arámburo formó parte del Grupo de Operaciones Especiales (de la Policía Estatal Preventiva antes de desempeñarse como comandante dentro de la corporación. Además, durante su trayectoria fungió como escolta de Juan Francisco Villegas López, exdirector de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y actual director de la Policía Municipal de Mazatlán.

Este crimen se suma a una larga cadena de ataques contra integrantes de corporaciones de seguridad en la entidad, donde, de acuerdo con varias organizaciones civiles, cerca de 80 policías han sido asesinados en los últimos dos años y al menos 38 de esos casos se han registrado en Culiacán.

Apenas el pasado 7 de enero fue asesinado Juan Carlos Vázquez Ayala, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

El mando fue atacado a balazos mientras circulaba en su vehículo por la colonia Infonavit Barrancos, en un hecho que las autoridades investigaron como una agresión directa.