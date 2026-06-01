…Y matan a comandante de la Policía Estatal de Sinaloa

EL COMANDANTE de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, Juan Pedro Arámburo, fue emboscado por sujetos armados y asesinado a balazos mientras iba a bordo de su vehículo por la colonia 10 de Mayo, en Culiacán.

De acuerdo con medios locales, el comandante viajaba en un vehículo Versa blanco cuando fue interceptado entre las calles México 68 y avenida 21 de Marzo, por un grupo de sicarios que dispararon desde otra unidad en movimiento.

Según testigos, los responsables del ataque huyeron a bordo de un vehículo color vino, mientras el cuerpo del oficial quedó sin vida al interior de su unidad.

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Al lugar acudieron elementos del grupo interinstitucional, que acordonaron las calles y desplegaron revisiones y operativos en las áreas cercanas; también acudió personal de la Fiscalía General del Estado para que peritos de la institución realizaran peritajes que permitieran recabar evidencias en la escena del crimen.

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Arámburo formó parte del Grupo de Operaciones Especiales (de la Policía Estatal Preventiva antes de desempeñarse como comandante dentro de la corporación. Además, durante su trayectoria fungió como escolta de Juan Francisco Villegas López, exdirector de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y actual director de la Policía Municipal de Mazatlán.

Este crimen se suma a una larga cadena de ataques contra integrantes de corporaciones de seguridad en la entidad, donde, de acuerdo con varias organizaciones civiles, cerca de 80 policías han sido asesinados en los últimos dos años y al menos 38 de esos casos se han registrado en Culiacán.

Apenas el pasado 7 de enero fue asesinado Juan Carlos Vázquez Ayala, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

El mando fue atacado a balazos mientras circulaba en su vehículo por la colonia Infonavit Barrancos, en un hecho que las autoridades investigaron como una agresión directa.