Tamaulipas reúne a 20 mil simpatizantes

EL GOBERNADOR Américo Villarreal, ayer, durante la transmisión del mensaje

SIMPATIZANTES de la Presidenta Claudia Sheinbaum se movilizaron este domingo en plazas públicas, auditorios y espacios abiertos de todo el país para acompañar, vía remota, el mensaje que la mandataria federal ofreció desde el Monumento a la Revolución.

Uno de los eventos con mayor participación se desarrolló en Tamaulipas, donde cerca de 20 mil personas se congregaron en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial de Ciudad Victoria para seguir la transmisión del mensaje presidencial.

En un ambiente festivo, acompañado por música regional, bailes típicos, banderas mexicanas y espectáculos pirotécnicos, los asistentes manifestaron su respaldo a la Presidenta. La concentración reunió a representantes de los 43 municipios de la entidad y contó con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya.

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Durante su intervención, el mandatario estatal destacó la participación ciudadana y el respaldo de los tamaulipecos al proyecto de transformación.

“Aquí, en un hecho inédito, los 43 municipios de Tamaulipas, más de 17 mil tamaulipecos y tamaulipecas reunidos a escuchar este gran mensaje humanista de unidad, de soberanía, de libertad, de independencia y de progreso social para todos”, expresó durante el enlace con la ceremonia nacional.

Al concluir su mensaje, Villarreal Anaya preguntó a los asistentes: “¿Se puede, Tamaulipas?”, a lo que miles de voces respondieron al unísono: “¡Claro que se puede!”, mientras ondeaban banderas y coreaban “Presidenta, presidenta”.