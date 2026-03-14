Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo lideran ocupación hotelera de Guerrero este fin de semana largo

Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco, dos de los principales destinos turísticos de Guerrero, registran una ata ocupación hotelera y llegada de turistas nacionales e internacionales durante el segundo fin de semana largo del año.

El binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo registra una ocupación hotelera cercana al 63.7 por ciento, consolidándose como uno de los destinos preferidos por los visitantes gracias a su combinación de modernas zonas hoteleras, playas de arena dorada, actividades acuáticas y una amplia oferta gastronómica y cultural que distingue a este destino de la Costa Grande.

Ixtapa-Zihuatanejo lidera la ocupación hotelera este fin de semana largo en Guerrero. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el puerto de Acapulco registra 66.1 por ciento de ocupación general. Destaca la zona Dorada con 76.3 por ciento, seguida de la Bahía Histórica con 61.3 por ciento y la zona Diamante con 35.8 por ciento, reflejando la preferencia de turistas que disfrutan de sus icónicas playas, su tradicional vida nocturna y su amplia oferta de entretenimiento.

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El Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón reporta una ocupación cercana al 25.8 por ciento, manteniéndose como uno de los destinos culturales más representativos del estado, reconocido por su arquitectura colonial, su tradición platera y sus emblemáticas calles empedradas.

Turistas nacionales y extranjeros disfrutan las platas de Acapulco. ı Foto: Cortesía

Asimismo, el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, que integra destinos como Troncones, La Saladita y Majahua, registra alrededor de 62.3 por ciento de ocupación hotelera, destacando por sus playas ideales para el surf, el descanso y el turismo de naturaleza.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la actividad turística en Guerrero, impulsado por las estrategias de promoción y desarrollo turístico que promueve el gobierno del estado encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientadas a consolidar al estado como uno de los destinos preferidos del país.

El gobierno de Guerrero, a través de la Secretaría de Turismo, mantiene una estrecha coordinación con el sector turístico para brindar a los visitantes experiencias de calidad, hospitalidad y seguridad, generando al mismo tiempo una importante derrama económica en beneficio de miles de familias guerrerenses.

cehr