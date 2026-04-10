Acapulco se reinventa y recibe al mundo con el Tianguis Turístico 2026

Acapulco se prepara para volver a ser el epicentro del turismo nacional e internacional con la edición número 50 del Tianguis Turístico México, que se realizará del 27 al 30 de abril, consolidando al puerto como un destino en plena transformación y listo para recibir al mundo.

Durante la presentación oficial, encabezada por la secretaria de Turismo de México (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, y con la participación del secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, se destacó el valor simbólico del regreso del Tianguis a su origen, en un momento clave de renovación para Acapulco, calificándolo como reflejo de la fortaleza de los destinos turísticos del país.

“Hoy vemos un Acapulco con vida, con alta ocupación, actividad en sus restaurantes y una transformación visible que marca una nueva etapa para el puerto”, expresó.

Tianguis Turístico México 2026 regresa a Acapulco en su 50 aniversario ı Foto: Especial

En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Simón Quiñones reconoció la coordinación con el Gobierno de México para impulsar este evento que posicionará a Guerrero ante los mercados internacionales. “Acapulco está listo. Hoy el Tianguis retoma su esencia como un espacio de negocio, intercambio y oportunidades para todo el sector”, afirmó.

Destacó que Acapulco llega fortalecido, con más del 86 por ciento de su infraestructura hotelera en operación, equivalente a más de 17 mil habitaciones en 310 hoteles, y con su conectividad aérea y terrestre plenamente restablecida.

Se prevé la asistencia de más de 8 mil participantes y la presencia de más de mil compradores internacionales provenientes de 17 países, entre ellos Estados Unidos, España, Canadá, Brasil y Reino Unido. A la fecha, ya se tienen programadas más de 30 mil citas de negocio, lo que anticipa un encuentro de alto dinamismo comercial.

Tianguis Turístico México 2026 regresa a Acapulco en su 50 aniversario ı Foto: Especial

El evento contará con la participación de los 32 estados, así como pabellones internacionales y la presencia de Colombia como país invitado de honor, fortaleciendo la cooperación y el alcance global del Tianguis.

La agenda incluirá conferencias, talleres y espacios de promoción cultural y gastronómica, como “Ventana a México” en Acapulco y el Festival del Taco en Taxco, además de presentaciones de destino y seminarios especializados, además, como innovación, esta edición incorporará la venta directa al público de paquetes turísticos y experiencias a través de plataformas digitales, ampliando el alcance del evento.

También se llevará a cabo el Foro de Inversiones Turísticas, la entrega de premios del sector y la instalación de pabellones de turismo comunitario y financiamiento, promoviendo un modelo más incluyente y sostenible.

En este marco, autoridades federales y estatales sostuvieron reuniones para avanzar en un proyecto estratégico: la modernización de la terminal marítima de Acapulco, que contempla una nueva terminal de cruceros para fortalecer este segmento, asimismo, realizaron un recorrido por el centro de la ciudad para supervisar los avances del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, enfocado en la recuperación de espacios públicos, la mejora urbana y el fortalecimiento de la infraestructura turística.

Tianguis Turístico México 2026 regresa a Acapulco en su 50 aniversario ı Foto: Especial

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MSL