Previo a puente vacacional, Acapulco alcanza 70.3% de ocupación hotelera.

A una semana del segundo puente vacacional de este año, el puerto de Acapulco continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos preferidos del país al registrar este domingo una ocupación hotelera promedio de 70.3%, mientras que el estado de Guerrero reporta una ocupación general de 66.9%, reflejando un incremento en la afluencia turística en los destinos del Hogar del Sol, informó la Secretaría de Turismo del Estado.

Estos resultados son reflejo del trabajo permanente que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer la actividad turística como uno de los principales motores de desarrollo económico del estado.

Con una estrategia integral basada en la promoción de los destinos, el impulso de eventos turísticos, el fortalecimiento de la infraestructura y la coordinación con prestadores de servicios se continúa consolidando a Guerrero como un destino competitivo a nivel nacional e internacional, generando bienestar para miles de familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad.

La dependencia estatal, encabezada por el secretario Simón Quiñones Orozco, señaló que la afluencia turística en Acapulco continúa fortaleciéndose no solo con turismo nacional, sino también con un creciente flujo de visitantes internacionales que eligen este destino, atraídos por sus playas, su riqueza cultural, su reconocida gastronomía y el extraordinario clima que prevalece durante el mes de marzo.

De acuerdo con la dependencia estatal, la zona Dorada de Acapulco alcanza 86.4%, la Bahía Histórica reporta 72.3% y la zona Diamante registra 46.2%, cifras que reflejan la preferencia de visitantes por este emblemático destino de playa.

En otros destinos del estado, Ixtapa registra 66.7% de ocupación hotelera, consolidándose como uno de los destinos de playa preferidos por las y los visitantes. Por su parte, el Pueblo Mágico de Taxco reporta 43.8%, mientras que el municipio de La Unión alcanza 64.3% de ocupación hotelera, destacando por sus atractivos naturales y su franja turística de la Costa Grande.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo estatal, reitera la invitación a las y los visitantes a seguir disfrutando de los destinos que conforman el Hogar del Sol, donde se continúa trabajando para fortalecer la actividad turística y brindar experiencias memorables a quienes eligen a Guerrero como su lugar de descanso.

JVR