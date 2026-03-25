Delfina Gómez beneficia a 108 menores con discapacidad auditiva mediante implantes.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y promover la inclusión de las personas con discapacidad, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, ha beneficiado a 108 niñas y niños con discapacidad auditiva mediante la colocación de implantes cocleares, con una inversión superior a 89 millones de pesos; lo anterior posiciona la entidad mexiquense como la única administración estatal que otorga este tipo de dispositivos.

“Esto que se logra es gracias a un trabajo en equipo. Decirles a todos nuestros mexiquenses que pagan sus impuestos, que se está ocupando el dinero de manera adecuada, lo invertimos en cosas que son necesarias como esto”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Acompañada por Karina Labastida Sotelo, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), la Maestra Delfina Gómez reflexionó en que “la audición es un tesoro que la vida nos da, pero debemos de valorar y los debemos de cuidar”.

Destacó que estos dispositivos permiten a las y los beneficiarios desarrollar habilidades auditivas y del lenguaje, fundamentales para su integración social y educativa.

Todas las niñas y niños mexiquenses son prioridad y son la clave para un futuro mejor.

Hoy, a través del @DIFEM_, el corazón de nuestra administración, entregamos ayudas técnicas para la audición con implante a niñas y niños, resultado de un trabajo en equipo de este Gobierno.

La… pic.twitter.com/ln1mEd3QAz — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) March 25, 2026

En un momento emotivo, Sandra, madre de una de las beneficiarias, agradeció a la Mandataria mexiquense por el apoyo recibido tras 14 años de espera, ya que su familia no contaba con los recursos para acceder a este tipo de tratamiento. Asimismo, Pablo, escuchó por primera vez al activar el implante durante una demostración de cómo opera, lo que causó una gran emoción en las personas asistentes.

Estas acciones son posibles gracias al trabajo coordinado del DIFEM con el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” y el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, donde se realizan los procedimientos quirúrgicos necesarios.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció la labor del personal del DIFEM y del sector salud, cuyo trabajo cercano y humano contribuye a la rehabilitación, la inclusión social y la prevención de discapacidades secundarias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR