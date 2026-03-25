Evelyn Salgado y Zipacná Jesús Torres inauguran nuevas Fiscalías Especializadas en Acapulco, Guerrero.

El Fiscal General de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda, junto con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, encabezaron la inauguración de las instalaciones de las Fiscalías Especializadas Contra el Secuestro y Combate a la Extorsión, así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el municipio de Acapulco.

Durante su intervención, la gobernadora destacó que estas fiscalías permitirán brindar una atención más eficiente, cercana y especializada a la ciudadanía, particularmente en delitos que requieren sensibilidad, profesionalismo y capacidad de respuesta institucional.

Por su parte, el Fiscal General señaló que el propósito institucional es claro: acercar la procuración de justicia a la población, reducir los tiempos de respuesta y garantizar que la investigación y la atención se desarrollen donde más se requieren.

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Esta mañana, el Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, junto con la gobernadora @EvelynSalgadoP , inauguraron en Acapulco las nuevas Fiscalías Especializadas Contra el Secuestro y Combate a la Extorsión, así como de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas… pic.twitter.com/nSCmjwtrmv — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) March 26, 2026

Asimismo, subrayó que el contexto actual demanda acciones firmes, por lo que la Fiscalía impulsa una estrategia alineada a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, basada en la investigación, la inteligencia y la coordinación interinstitucional.

Las nuevas fiscalías se ubican en el Centro Estatal de Servicios (CES), conocido como “Edificio Inteligente” de Acapulco.

Con el respaldo del Gobierno del Estado, estas instalaciones representan un paso firme en el fortalecimiento institucional, al ampliar la capacidad operativa, incorporar tecnología especializada y garantizar una atención integral a las víctimas.

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JVR