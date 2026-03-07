Acapulco lidera la actividad turística con 60.1% de ocupación hotelera

El puerto de Acapulco mantiene una dinámica turística positiva al registrar este sábado una ocupación hotelera promedio de 60.1%, consolidándose como uno de los destinos preferidos por visitantes nacionales e internacionales durante este fin de semana.

La actividad turística continúa fortaleciéndose en los destinos del Hogar del Sol, gracias a las estrategias de promoción y desarrollo turístico que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientadas a fortalecer al sector y generar bienestar para las familias que dependen de esta actividad.

Ocupación hotelera en Guerrero alcanza 58.7% este fin de semana ı Foto: Especial

El titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, informó que Guerrero reporta una ocupación hotelera general de 58.7%, reflejo del fortalecimiento de la agenda turística y la incorporación de nuevos conceptos en hoteles, restaurantes y centros nocturnos que enriquecen la oferta para los visitantes.

En el caso de Acapulco, la zona Dorada registra 76.3% de ocupación hotelera, la Bahía Histórica alcanza 61.3%, mientras que la zona Diamante reporta 35.8%.

Por su parte, el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo registra un promedio de 63.7% en ocupación hotelera. En tanto, Taxco de Alarcón reporta 25.8%, mientras que La Unión alcanza un promedio de 62.3%.

Durante este fin de semana, Ixtapa-Zihuatanejo alberga eventos que destacan el arte y la cultura del destino, como el Carnaval de Ixtapa-Zihuatanejo 2026 y el Festival de la Guitarra de Zihuatanejo, mientras que en Acapulco continúan diversas actividades para toda la familia en playas, hoteles, restaurantes y centros nocturnos; mientras que Taxco de Alarcón ofrece a las y los visitantes historia, arte y gastronomía entre sus emblemáticas calles.

Por su parte, Riviera Troncones-Saladita-Majahua destaca por sus playas ideales para distintas actividades.

El gobierno de Guerrero, a través de la Secretaría de Turismo estatal, reitera la invitación a las y los visitantes a seguir disfrutando de los destinos que conforman el Hogar del Sol, donde se continúa trabajando para fortalecer la actividad turística y brindar experiencias memorables a quienes eligen al estado como su lugar de descanso.

MSL