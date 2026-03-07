Acapulco lidera la actividad turística con 60.1% de ocupación hotelera

El puerto de Acapulco mantiene una dinámica turística positiva al registrar este sábado una ocupación hotelera promedio de 60.1%, consolidándose como uno de los destinos preferidos por visitantes nacionales e internacionales durante este fin de semana.
La actividad turística continúa fortaleciéndose en los destinos del Hogar del Sol, gracias a las estrategias de promoción y desarrollo turístico que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientadas a fortalecer al sector y generar bienestar para las familias que dependen de esta actividad.
El titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, informó que Guerrero reporta una ocupación hotelera general de 58.7%, reflejo del fortalecimiento de la agenda turística y la incorporación de nuevos conceptos en hoteles, restaurantes y centros nocturnos que enriquecen la oferta para los visitantes.
En el caso de Acapulco, la zona Dorada registra 76.3% de ocupación hotelera, la Bahía Histórica alcanza 61.3%, mientras que la zona Diamante reporta 35.8%.
Por su parte, el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo registra un promedio de 63.7% en ocupación hotelera. En tanto, Taxco de Alarcón reporta 25.8%, mientras que La Unión alcanza un promedio de 62.3%.
Durante este fin de semana, Ixtapa-Zihuatanejo alberga eventos que destacan el arte y la cultura del destino, como el Carnaval de Ixtapa-Zihuatanejo 2026 y el Festival de la Guitarra de Zihuatanejo, mientras que en Acapulco continúan diversas actividades para toda la familia en playas, hoteles, restaurantes y centros nocturnos; mientras que Taxco de Alarcón ofrece a las y los visitantes historia, arte y gastronomía entre sus emblemáticas calles.
Por su parte, Riviera Troncones-Saladita-Majahua destaca por sus playas ideales para distintas actividades.
El gobierno de Guerrero, a través de la Secretaría de Turismo estatal, reitera la invitación a las y los visitantes a seguir disfrutando de los destinos que conforman el Hogar del Sol, donde se continúa trabajando para fortalecer la actividad turística y brindar experiencias memorables a quienes eligen al estado como su lugar de descanso.
