Se registra fuerte incendio en una vivienda en Naucalpan, Edomex.

Un fuerte incendio se registró en una vivienda, ubicada en la colonia El Capulín, en Naucalpan, Estado de México. El control del siniestro se complicó, debido a los materiales que había en la casa.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado en el techo de la vivienda. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y bomberos para controlar las llamas que originaron una gran columna de humo, la cual pudo ser vista a varios metros de la zona cero.

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Se registra un fuerte incendio en una vivienda de la colonia Capulín Soledad, en Naucalpan, #Edomex 🔥🏠 pic.twitter.com/ZHMz7EIOkE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 25, 2026

Las llamas del incendio se podrían extender a las viviendas aledañas, por lo que la emergencia es prioridad, se informó.

No se ha dado a conocer si hay personas heridas por las llamas o el humo generado en la vivienda de la colonia El Capulín, en Naucalpan.

Tampoco se ha informado sobre la cantidad de personas que fueron desalojadas de la zona para evitar cualquier tragedia.

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JVR