Sujeto conduce camioneta al interior de plaza Sendero La Fe, Nuevo León, y causa destrozos | VIDEO

Sujeto conduce camioneta al interior de plaza Sendero La Fe en Apodaca, Nuevo León.

Un sujeto condujo su camioneta al interior de la plaza comercial Sendero La Fe, en Apodaca, Nuevo León, atravesó la planta baja y causó destrozos, hechos por los cuales fue perseguido por policías municipales y eventualmente detenido.

Medios locales reportaron que, entre la madrugada y la mañana de este sábado, un sujeto en presunto estado inconveniente condujo su camioneta al interior del centro comercial.

Atravesó la puerta principal, recorrió la planta baja, impactó contra negocios tipo islas, y escapó hacia un parque industrial ubicado detrás del recinto.

Durante su trayecto dentro del inmueble causó daños a diversos negocios, puertas de cristal y al menos dos islas comerciales, según los reportes.

Patrulla chocó contra la camioneta, con lo cual logró detenerla. ı Foto: Quadratin

Incluso, de acuerdo con testigos, la camioneta estuvo a punto de atropellar a varios trabajadores, entre ellos guardias de seguridad y personal de limpieza. No obstante, no se reportaron clientes o empleados lesionados dentro de la plaza.

Tras escapar del centro comercial, policías municipales implementaron un operativo de búsqueda y persecución, que concluyó en las inmediaciones del Parque Industrial Nuevo Centro Urbano.

Conductor destruyó la entrada principal de la plaza. ı Foto: Quadratin

Ahí, los policías dispararon contra los neumáticos de la camioneta, con lo que lograron desacelerar al infractor. Sin embargo, la persecución concluyó hasta que una patrulla municipal chocó contra la camioneta para cerrarle el paso.

De acuerdo con algunas versiones, en ese momento, el conductor de la unidad que provocó los hechos, al verse rodeado, amenazó con un arma a los oficiales, la cual posteriormente se identificó como una réplica.

En ese momento, el sujeto fue detenido y la supuesta arma fue asegurada.

Reportan que incidente dejó tres heridos

Según algunos reportes, dos oficiales habrían resultado lesionados por el impacto de la patrulla contra la camioneta. Asimismo, el conductor de la unidad habría resultado lesionado también durante los hechos. Los tres habrían recibido atención médica por parte de personal de Mi Ambulancia.

Aspecto del interior de la plaza Sendero La Fe. ı Foto: Plaza Sendero La Fe

No obstante, otros medios sostienen que no hubo ningún herido como resultado de estos hechos, lo que descarta que los oficiales hayan resultado lesionados.

Asimismo, de manera extraoficial se informó que el sujeto habría estado bajo el influjo de algún narcótico o droga. Sin embargo, esta información tampoco ha sido confirmada o desmentida.

🚨Una camioneta irrumpió en el centro comercial Sendero La Fe, en Apodaca, Nuevo León, provocando daños en la entrada principal y momentos de pánico entre clientes y empleados.



Tras abandonar el lugar, el conductor intentó darse a la fuga, lo que desató una persecución que… — Azucena Uresti (@azucenau) July 25, 2026

Hasta el momento, autoridades de Nuevo León no han publicado información oficial sobre este incidente, y no han sido reveladas la identidad del detenido ni las causas.

Autoridades mantienen bajo resguardo la zona mientras investigan las causas del incidente y no descartan que el detenido pudiera estar relacionado con otros hechos delictivos.

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