Parque Lineal Constitución: 6.1 kilómetros para caminar, pedalear y reconectar Nuevo León

Con 6.1 kilómetros de extensión sobre Constitución, el Gobierno de Nuevo León convirtió una zona que antes permanecía abandonada y con basura en un Parque Lineal de primer nivel, con áreas verdes, movilidad peatonal y ciclista, iluminación y espacios de convivencia para miles de personas.

Impulsado por el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, este proyecto forma parte de una nueva visión urbana que recupera áreas antes desaprovechadas y las convierte en espacios públicos de calidad para la ciudadanía.

No se trata solo de un parque. Es una ruta urbana que integra la movilidad peatonal y ciclista, las áreas verdes y la conexión con el transporte masivo, para que las personas puedan moverse de manera más segura, práctica y sustentable.

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El trayecto une puntos estratégicos, como el Parque Fundidora, el Corredor Verde de Santa Lucía, Constitución y la zona de Torre Rise, donde también se integrará la futura estación Obispado de las Líneas 4 y 6 del Metro.

La obra incluye nuevos puentes, mobiliario urbano e infraestructura para la movilidad no motorizada. A lo largo del recorrido, las familias pueden encontrar áreas para actividades al aire libre, como deporte, baile, caminatas y paseos en bicicleta o en scooter.

Durante la apertura, el lugar ya mostró para qué fue diseñado: niñas y niños en talleres, familias caminando, personas en bicicleta y en scooter, grupos de baile, actividades deportivas y recorridos recreativos.

El Gobernador Samuel García recorrió parte del trayecto primero en scooter y después en bicicleta, para mostrar las distintas formas en que la ciudadanía puede aprovechar este nuevo corredor urbano.

“Estamos muy contentos porque toda esta área estuvo por años abandonada; era un carril muerto con basura y la gente no podía gozar ni caminar por Constitución. Ahorita tienes un gran parque lineal; anduvimos en scooter, bici, bailando y jugando fútbol”, señaló.

El proyecto también fortalece la conexión con los principales sistemas de transporte público. Su enlace con las futuras Líneas 4 y 6 del Metro permitirá integrar traslados masivos, recorridos peatonales y nuevas áreas de convivencia.

Con esta obra, más de 10 mil peatones se verán beneficiados a diario. Además, acercará colonias tradicionales, el Centro de Monterrey, el Parque Fundidora y los nuevos sistemas de transporte masivo.

El Parque Lineal Constitución forma parte del circuito urbano que Nuevo León ofrece durante el Mundial, al integrar espacios emblemáticos y facilitar recorridos seguros para visitantes, familias y habitantes de la zona metropolitana.

Más que una obra de embellecimiento, representa una nueva forma de vivir Nuevo León. Donde antes había abandono, ahora hay áreas verdes, iluminación, mobiliario urbano y alternativas para moverse de manera segura y sustentable.

Con el Mundial en marcha, el Parque Lineal Constitución ya forma parte del legado urbano de Nuevo León: 6.1 kilómetros que recuperan espacio público, conectan la ciudad y abren nuevas formas de caminar, pedalear y convivir en Nuevo León.

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FGR