Pablo Lemus y Rosa Icela Rodríguez afinan obras para el Área Metropolitana de Guadalajara

El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la que se definieron los mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal y el gobierno estatal.

Durante el encuentro, ambos acordaron las vías de colaboración estratégica para impulsar los grandes proyectos de infraestructura en la entidad.

De manera prioritaria, la agenda conjunta enfocará sus esfuerzos en garantizar el abasto y mejorar la calidad del agua para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

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“Agradezco a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la reunión de trabajo en la que acordamos los mecanismos conjuntos, entre la federación y el estado, para llevar a cabo los grandes proyectos de Jalisco, principalmente los concernientes al abasto y calidad del agua para el Área Metropolitana de Guadalajara”, escribió Pablo Lemus en la red social X.

Agradezco a la Secretaria de Gobernación, @rosaicela_, la reunión de trabajo en la que acordamos los mecanismos conjuntos, entre la federación y el estado, para llevar a cabo los grandes proyectos de Jalisco, principalmente los concernientes al abasto y calidad del agua para el… pic.twitter.com/TaSIlf71UW — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 12, 2026

La agenda hídrica en el Área Metropolitana de Guadalajara atraviesa una etapa decisiva, marcada por el deterioro en la calidad del agua, las deficiencias del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y el despliegue de grandes obras de infraestructura.

El suministro potable llega con un olor desagradable y tonalidades oscuras, debido a la acumulación de sedimentos, el desgaste de tuberías antiguas y la saturación de las plantas potabilizadoras.

Estudios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco señalan afectaciones en más de 600 colonias de municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, aunque el SIAPA reconoce un impacto constante en hasta 300 asentamientos.

Para solucionar el desabasto y la contaminación, la administración del gobernador Pablo Lemus presentó un Plan Hídrico Estatal con una inversión inicial superior a 5 mil millones de pesos, que podría escalar a 20 mil millones en el largo plazo.

Entre las obras estratégicas proyectadas destaca la sustitución del acueducto Chapala-Guadalajara para mitigar fugas, así como la modernización tecnológica de las plantas potabilizadoras número 1 en Miravalle, número 3 y número 5.

El plan contempla también la ampliación del sistema de bombeo La Calera, la construcción del colector Villa Fontana, la sustitución progresiva de la red de tuberías urbanas y el saneamiento integral de la cuenca de El Ahogado.

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