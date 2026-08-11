Fiestas Patrias 2026: ¿quién estará en Guadalajara el 15 de septiembre para el Grito?

El Gobernador de Jalisco Pablo Lemus, presentó el programa oficial para las Fiestas Patrias 2026 en Guadalajara.

Grupo Frontera encabezará el concierto gratuito por las celebraciones del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre de 2026 en el Centro Histórico de Guadalajara estas Fiestas Patrias.

De acuerdo con la presentación encabezada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, junto a Lorena Martínez Ramírez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, y Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico.

¡Les tenemos una tremenda sorpresa musical! Para disfrutar de una noche espectacular el 216° Aniversario de la Independencia de México, desde luego que la entrada será gratuita.



Junto a Lorena Martínez y @MauroGarzaMarin te invitamos ver el video completo para conocerla: pic.twitter.com/YLd2wmsIsV — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 7, 2026

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en Guadalajara

El plato fuerte de las Fiestas Patrias 2026 en Guadalajara será el show de:

Grupo Frontera, una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana actual.

La agrupación norteña Grupo Frontera será la encargada del concierto estelar en la Plaza de la Liberación. ı Foto: tomada de X: @GFronteracharts.

El escenario montado en la Plaza de la Liberación albergará la presentación estelar tras la ceremonia oficial por el 216.º Aniversario de la Independencia de México

Según lo anunciado por el Gobierno del Estado, el acceso a la plaza y a los espectáculos envolventes en el primer cuadro de la ciudad será completamente gratuito para todas las familias asistentes.

Horarios y programa de actividades en Jalisco

El programa de las Fiestas Patrias 2026 comenzará desde la noche del 15 de septiembre y se extenderá hasta la madrugada del 16 de septiembre de 2026.

20:00 horas: Inicio de las actividades culturales, presentaciones musicales previas y ambientación en el Centro Histórico.

23:30 horas (aprox.): Gran concierto estelar de Grupo Frontera en Plaza de la Liberación.

01:00 horas (16 de septiembre): Cierre y conclusión oficial del evento.

Recomendaciones para estas Fiestas Patrias 2026 y accesos para asistir al Centro Histórico

Para garantizar una jornada segura y fluida en el primer cuadro de la capital jalisciense, ten en cuenta las siguientes pautas de asistencia:

Accesos y transporte público

Transporte masivo: Se recomienda llegar a través de Mi Tren (Línea 3 - Estación Guadalajara Centro / Línea 1 - Estación Plaza Universidad).

Cierres viales: Se prevén cortes a la circulación vehicular desde la mañana del 15 de septiembre en el perímetro delimitado por la Av. Juárez, Hidalgo, San Felipe y zonas aledañas a la Catedral Metropolitana.

Objetos prohibidos y permitidos

Por motivos de seguridad, los filtros de acceso restringirán el ingreso de ciertos artículos:

No permitidos: Bebidas alcohólicas, envases de vidrio, paraguas o sombrillas con punta metalizada, cinturones con hebilla grande, objetos punzocortantes, pirotecnia y aerosoles.

Permitidos: Impermeables, calzado cómodo, mochilas pequeñas o cangureras (sujetas a revisión) y agua en botella de plástico flexible.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han revelado los detalles finos del operativo especial de seguridad y protección civil que se implementará para el 15 de septiembre de 2026.

Tan pronto como las dependencias oficiales emitan el plan de despliegue, la información será actualizada oportunamente.

Lo que tiene que saber

¿El evento del Grito de Independencia en Guadalajara es gratis?

Sí, tanto el acceso al Centro Histórico como la entrada al concierto de Grupo Frontera en Plaza de la Liberación son 100% gratuitos y de cupo limitado al aforo de las plazas públicas.

¿A qué hora se recomienda llegar a Plaza de la Liberación?

Aunque los espectáculos inician formalmente a las 20:00 horas, se aconseja llegar entre las 17:00 y 18:00 horas para superar los filtros de seguridad con tiempo y alcanzar una buena ubicación.

¿Habrá Ley Seca en Guadalajara durante el 15 de septiembre?

La aplicación de la Ley Seca depende exclusivamente de los ordenamientos del Ayuntamiento de Guadalajara. Hasta la fecha, las autoridades no han confirmado si habrá restricción en la venta de alcohol en el municipio, por lo que se sugiere mantenerse atento a los boletines oficiales.

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