Premios Juventud 2026: Nominados, dónde serán, dónde ver y posibles ganadores

La edición 23 de los Premios Juventud será histórica, pues además de tener un total de 338 artistas nominados en 50 categorías, la ceremonia cruzará por primera vez el charco. Así es, la gala se realizará en Europa.
Descubre la lista completa de artistas nominados, en qué país será la premiación y dónde puedes verla.
Premios Juventud 2026: Nominados
Artista Premios Juventud Femenina
- Aitana
- Ana Mena
- Anitta
- Elena Rose
- Kany García
- Karol G
- Natti Natasha
- Rosalía
- Shakira
- Young Miko
Artista Premios Juventud Masculino
- Bad Bunny
- Carín León
- Danny Ocean
- Farruko
- Maluma
- Myke Towers
- Quevedo
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Xavi
Grupo o Dúo Favorito del Año
- DND I Do Not Disturb
- Gente de Zona
- Jowell y Randy
- La Oreja de Van Gogh
- Maná
- Mau y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
- Santos Bravos
La Nueva Generación Femenina
- Amaia
- Angela Leiva
- Annasofia
- Aria Vega
- Emjay
- Isadora
- Judeline
- Mafalda Cardenal
- Mar Solís
- Nic
La Nueva Generación Masculina
- Bebeshito
- Clarent
- Damn Goldo
- DFZM
- DIA
- Juan Duque
- Kris R.
- Maisak
- Santos Bravos
- Sebas Barcenas
La Nueva Generación Música Mexicana
- Armenta
- Chuyin
- Edgardo Nuñez
- Kakalo
- Kane Rodriguez
- La Nueva Ola de Cumbia
- Low Clika
- Mariangela
- Omar Camacho
- Tombochio
Mi Track Favorito
- “Carita Linda“ - Rauw Alejandro
- “Coleccionando Heridas“ - Karol G & Marco Antonio Solís
- “Corazón“ - Danny Ocean
- “La perla“ - Rosalía & Yahritza y Su Esencia
- “Me está doliendo“ - Carín León & Alejandro Fernández
Álbum del Año
- ¿Dónde es el after? - Rawayana
- Babylon Club - Danny Ocean
- Better Late Than Never - Romeo Santos & Prince Royce
- Equilibrivm - Anitta
- Lamento en baile - Daddy Yankee
- Lux - Rosalía
- Palabra de to’s (seca) - Carín León
- Sinfónico (en vivo) - Yandel
- Stendhal - Ozuna & Beéle
- Tropicoqueta - Karol G
Mejor Euro-Song
- “Com Você“ - Judeline & Amaia
- “Da me“ - Bad Gyal
- “La graciosa“ - Quevedo & Elvis Crespo
- “Lárgate“ - Ana Mena
- “Moja1ta“ - Lola Indigo
- “No me tires flores“ - Alejandro Sanz & Rels B
- “Oh si pudiera“ - Manuel Carrasco
- “Si juegas conmigo (ASA25)“ - Juan Magán & Abraham Mateo
- “Superestrella“ - Aitana
- “Todos estamos bailando la misma canción“ - La Oreja de Van Gogh
Girl Power
- “Amiga mía“ - Karol G & Greeicy
- “Brujería (en vivo desde la Plaza de Toros La México)“ - Yuridia & Majo Aguilar
- “Choka Choka“ - Anitta & Shakira
- “Fifty Fifty“ - Kenia Os & Lola Indigo
- “Gabriela (Young Miko Remix)“ - Katseye & Young Miko
- “Huir“ - Kany García & Lia Kali
- “La rumba del perdón“ - Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
- “Muñeca“ - Bad Gyal & De La Rose
- “Muxaxa“ - Tokischa & La Mas Doll
- “Te apuesto“ - Ha*Ash & María José
Colaboración OMG
- “Dai Dai“ - Shakira & Burna Boy
- “Birthday Behavior“ - Bia & Young Biko
- “Damn I Love Miami“ - Pitbull & Lil Jon
- “East LA“ - Will.i.am & Taboo
- “Estrellitas y duendes feat. Sting“ - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
- “Oye mi amor (feat. Fher de Maná)“ [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná
- “Thootie“ - Ice Spice & Tokischa
- “We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil“ - Bon Jovi & Carín León
La Mezcla Perfecta
- “A medio vivir“ - Ricky Martin & Carín León
- “Carteras chinas“ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- “La del primer puesto“ - Reik & Xavi
- “La del proceso“ - Grupo Frontera & Manuel Turizo
- “No quiero hablar“ - Ángela Aguilar & Marc Anthony
- “Una noche contigo“ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho & Juanes
Mejor Dance Track
- “Algo tú“ - Shakira & Beéle
- “Bai-lala“ - Abraham Mateo
- “Dando vueltas“ - Rauw Alejandro
- “Esa diva“ - Melody
- “Motinha 2.0 (Mete marcha) remix“ - Dennis, Luísa Sonza & Emilia
- “No bailes sola (NSM25)“ - Juan Magán & Lucho RK
- “Polaroid“ - Eladio Carrión
- “Secreto (remix)“ - Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
- “Sorry Papi“ - Topic & Becky G
- “Yapaque“ - Farruko, Greeicy & Steve Aoki
Afrobeat Latino del Año
- “Bendito“ - Rawayana
- “Botecito“ - Juan Duque & Hamilton
- “Chévere (premium_remix)“ - Aria Vega & Ryan Castro
- “Enemigos“ - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
- “La villa“ - Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Mejor Tema en Cumbia
- “Celosa“ - Ke Personajes & J Balvin
- “Con otra“ - Cazzu
- “Cuando una mujer“ - Mariangela
- “Cumbiando“ - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera
- “Prieta de mi vida“ - Los mirlos & Guaynaa
- “Yo me lo busqué“ - Los Ángeles Azules & Thalia
Productor del Año
- Andy Clay
- Bizarrap
- Casta
- Edgar Barrera
- Fux Beat
- La Paciencia
- MAG
- Nico Cotton
- Ovy On The Drums
- Sky Rompiendo
Mejor Tour
- Bailemos Otra Vez Tour - Chayanne
- Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
- De Sonora, Para El Mundo - Carín León
- Debí Tirar Más Fotos World Tour - Bad Bunny
- Dinastía Tour - Peso Pluma
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira
- Latinaje Tour - Cazzu
- Lux Tour - Rosalía
- Mejor Tarde Que Nunca Tour - Romeo Santos & Prince Royce
- Vivir Sin Aire Tour - Maná
¿Dónde serán los Premios Juventud 2026 y dónde se pueden ver?
Los Premios Juventud 2026 se llevarán a cabo el 3 de septiembre en el Anfiteatro Starlite de Marbella, España. El evento se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión, YouTube y ViX a las 7 pm en Estados Unidos y a las 5 pm en México.
También puedes adquirir tus boletos para asistir a la gala.
Puedes leer:
- Filtran VIDEO donde Belinda y Kenia Os ‘se ignoran’ antes de la polémica con Danna Paola
- “Bad Bunny dejó la música clásica muy en alto en el Super Bowl”
- Bailarín de Rauw Alejandro es hallado muerto a los 28 años de edad
- ¿Fraude? Critican a Fede Vigevani por ganar la prueba de líder de La Casa de los Famosos México 2026
TE RECOMENDAMOS:
Cautiva a fans