Premios Juventud 2026: Nominados, dónde serán, dónde ver y posibles ganadores

La edición 23 de los Premios Juventud será histórica, pues además de tener un total de 338 artistas nominados en 50 categorías, la ceremonia cruzará por primera vez el charco. Así es, la gala se realizará en Europa.

Descubre la lista completa de artistas nominados, en qué país será la premiación y dónde puedes verla.

Premios Juventud 2026: Nominados

Artista Premios Juventud Femenina

Aitana

Ana Mena

Anitta

Elena Rose

Kany García

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Shakira

Young Miko

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny

Carín León

Danny Ocean

Farruko

Maluma

Myke Towers

Quevedo

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Xavi

Maluma reaparece con imagen renovada en Premio Lo Nuestro 2026 ı Foto: Redes sociales

Grupo o Dúo Favorito del Año

DND I Do Not Disturb

Gente de Zona

Jowell y Randy

La Oreja de Van Gogh

Maná

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Santos Bravos

La Nueva Generación Femenina

Amaia

Angela Leiva

Annasofia

Aria Vega

Emjay

Isadora

Judeline

Mafalda Cardenal

Mar Solís

Nic

La Nueva Generación Masculina

Bebeshito

Clarent

Damn Goldo

DFZM

DIA

Juan Duque

Kris R.

Maisak

Santos Bravos

Sebas Barcenas

La Nueva Generación Música Mexicana

Armenta

Chuyin

Edgardo Nuñez

Kakalo

Kane Rodriguez

La Nueva Ola de Cumbia

Low Clika

Mariangela

Omar Camacho

Tombochio

Chuyin ı Foto: IG elchuyinfr

Mi Track Favorito

“Carita Linda“ - Rauw Alejandro

“Coleccionando Heridas“ - Karol G & Marco Antonio Solís

“Corazón“ - Danny Ocean

“La perla“ - Rosalía & Yahritza y Su Esencia

“Me está doliendo“ - Carín León & Alejandro Fernández

Álbum del Año

¿Dónde es el after? - Rawayana

Babylon Club - Danny Ocean

Better Late Than Never - Romeo Santos & Prince Royce

Equilibrivm - Anitta

Lamento en baile - Daddy Yankee

Lux - Rosalía

Palabra de to’s (seca) - Carín León

Sinfónico (en vivo) - Yandel

Stendhal - Ozuna & Beéle

Tropicoqueta - Karol G

Mejor Euro-Song

“Com Você“ - Judeline & Amaia

“Da me“ - Bad Gyal

“La graciosa“ - Quevedo & Elvis Crespo

“Lárgate“ - Ana Mena

“Moja1ta“ - Lola Indigo

“No me tires flores“ - Alejandro Sanz & Rels B

“Oh si pudiera“ - Manuel Carrasco

“Si juegas conmigo (ASA25)“ - Juan Magán & Abraham Mateo

“Superestrella“ - Aitana

“Todos estamos bailando la misma canción“ - La Oreja de Van Gogh

Girl Power

“Amiga mía“ - Karol G & Greeicy

“Brujería (en vivo desde la Plaza de Toros La México)“ - Yuridia & Majo Aguilar

“Choka Choka“ - Anitta & Shakira

“Fifty Fifty“ - Kenia Os & Lola Indigo

“Gabriela (Young Miko Remix)“ - Katseye & Young Miko

“Huir“ - Kany García & Lia Kali

“La rumba del perdón“ - Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz

“Muñeca“ - Bad Gyal & De La Rose

“Muxaxa“ - Tokischa & La Mas Doll

“Te apuesto“ - Ha*Ash & María José

Kenia Os ı Foto: IG: @keniaos

Colaboración OMG

“Dai Dai“ - Shakira & Burna Boy

“Birthday Behavior“ - Bia & Young Biko

“Damn I Love Miami“ - Pitbull & Lil Jon

“East LA“ - Will.i.am & Taboo

“Estrellitas y duendes feat. Sting“ - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting

“Oye mi amor (feat. Fher de Maná)“ [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná

“Thootie“ - Ice Spice & Tokischa

“We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil“ - Bon Jovi & Carín León

La Mezcla Perfecta

“A medio vivir“ - Ricky Martin & Carín León

“Carteras chinas“ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

“La del primer puesto“ - Reik & Xavi

“La del proceso“ - Grupo Frontera & Manuel Turizo

“No quiero hablar“ - Ángela Aguilar & Marc Anthony

“Una noche contigo“ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho & Juanes

Mejor Dance Track

“Algo tú“ - Shakira & Beéle

“Bai-lala“ - Abraham Mateo

“Dando vueltas“ - Rauw Alejandro

“Esa diva“ - Melody

“Motinha 2.0 (Mete marcha) remix“ - Dennis, Luísa Sonza & Emilia

“No bailes sola (NSM25)“ - Juan Magán & Lucho RK

“Polaroid“ - Eladio Carrión

“Secreto (remix)“ - Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa

“Sorry Papi“ - Topic & Becky G

“Yapaque“ - Farruko, Greeicy & Steve Aoki

Afrobeat Latino del Año

“Bendito“ - Rawayana

“Botecito“ - Juan Duque & Hamilton

“Chévere (premium_remix)“ - Aria Vega & Ryan Castro

“Enemigos“ - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums

“La villa“ - Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Mejor Tema en Cumbia

“Celosa“ - Ke Personajes & J Balvin

“Con otra“ - Cazzu

“Cuando una mujer“ - Mariangela

“Cumbiando“ - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera

“Prieta de mi vida“ - Los mirlos & Guaynaa

“Yo me lo busqué“ - Los Ángeles Azules & Thalia

Productor del Año

Andy Clay

Bizarrap

Casta

Edgar Barrera

Fux Beat

La Paciencia

MAG

Nico Cotton

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Mejor Tour

Bailemos Otra Vez Tour - Chayanne

Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro

De Sonora, Para El Mundo - Carín León

Debí Tirar Más Fotos World Tour - Bad Bunny

Dinastía Tour - Peso Pluma

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira

Latinaje Tour - Cazzu

Lux Tour - Rosalía

Mejor Tarde Que Nunca Tour - Romeo Santos & Prince Royce

Vivir Sin Aire Tour - Maná

¿Dónde serán los Premios Juventud 2026 y dónde se pueden ver?

Los Premios Juventud 2026 se llevarán a cabo el 3 de septiembre en el Anfiteatro Starlite de Marbella, España. El evento se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión, YouTube y ViX a las 7 pm en Estados Unidos y a las 5 pm en México.

También puedes adquirir tus boletos para asistir a la gala.

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