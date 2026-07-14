Bailarín de Rauw Alejandro es hallado muerto a los 28 años de edad

El bailarín Michael-Anthony ‘Mykee’ Leones Espino, quien trabajó con artistas como Rosalía y Rauw Alejandro, murió después de haber desaparecido por un par de días en Miami. Con lo 28 años, el joven fue encontrado sin vida.

Encuentran sin vida a bailarín de Rauw Alejandro, ¿Qué le pasó?

La noticia fue confirmada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, quienes emitieron un comunicado para Billboard en el que indicaron que el artista fue encontrado este lunes 13 de julio sin vida en el área de Southwest 162nd Avenue y Southwest 138th Terrace, donde fue declarado muerto.

De acuerdo con la información preliminar y las determinaciones de los detectives, se trató de un aparente suicidio y no se brindaron detalles adicionales sobre lo ocurrido.

Las autoridades señalan que el famosos fue visto por última vez el domingo alrededor de las 12:30 horas, saliendo de la cuadra 14200 de Southwest 161st Court en Miami, por lo que se había emitido una ficha de persona desaparecida.

Rauw Alejandro se despide de Mykee

A través de su cuenta de Instagram, el cantante internacional Rauw Alejandro compartió una imagen en redes sociales sobre la desaparición de Leones Espino y tras darse a conocer la noticia de su muerte, el boricua dedicó un mensaje a su colaborador.

“Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar”, escribió. “8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima”.

Bailarín de Rauw Alejandro es hallado muerto a los 28 años de edad ı Foto: IG: @rauwalejandro

Leones Espino utilizaba el nombre @mykeemoves en redes sociales como TikTok e Instagram, donde documentaba principalmente fotos y videos de su trabajo como bailarín profesional.

Mostraba ensayos, viajes y presentaciones con importantes artistas latinos, destacando su aparición con estrellas como Rauw Alejandro, con quien estuvo en la gira Cosa Nuestra y en el video de ‘Touching the sky’ de 2024 con el puertorriqueño.

Asimismo, documentó su trabajo con Rosalía en publicaciones compartidas a finales de 2022 y enero del 2023, donde aparecía en la gira Motomami con la cantante española, así como en el clip de ‘Despechá’'.

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