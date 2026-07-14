Calienta el juego

Joaquín Levinton lanza versión de ‘Wonderwall’ previo al partido Inglaterra vs Argentina

El cantante Joaquín Levinton se prepara para el partido de Inglaterra vs Argentina; lanzó una nueva versión del éxito de Oasis para burlarse de los ingleses

Joaquín Levinton calienta el juego con nueva versión de Wonderwall de Oasis
Joaquín Levinton calienta el juego con nueva versión de Wonderwall de Oasis Foto: Redes sociales
Por:
Karen Rodríguez

Previo al esperado partido de Inglaterra y Argentina, en el que se definirá al último finalista del Mundial 2026, el músico argentino Joaquín Levinton hizo una nueva versión del tema “Wonderwall” de Oasis.

Se trata de un fragmento breve de la canción, pero la interpretó en español y le modificó la letra para que quedara adaptada al encuentro de futbol.

El músico argentino se enfocó en cambiar la letra para decirle a los ingleses que la Selección Albiceleste le va a ganar a Inglaterra en el Mundial y se coronará como la bicampeona en Copas del Mundo.

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¿Qué dice la versión de Wonderwall de Joaquín Levinton?

“Inglés de te digo que otra vez quedas afuera del Mundial

Como en México 86 te vamos a volver a ganar

Y aunque todos estén en contra

canto esta canción por la selección.

Por las Malvinas, por nuestros caídos

Por 40 millones de argentinos

Por eso yo te digo a vos querida Selección

Vamos a ganar la semifinal

Por el Diego que nos guía desde el cielo

Y con Lionel campeones otra vez

La mano de Dios, la mano de Dios…”

Así reaccionan las redes a la canción de Joaquín Levinton

Los aficionados argentinos están felices con esta canción de Joaquín Levinton, de hecho, en las redes sociales del músico aparecen cientos de mensajes en los que los fans del futbol celebran esta nueva versión.

Asimismo, se pronunciaron para pedir que no funen al cantante por hacer esta adaptación del éxito de Oasis.

“Elijo creer”, “Anulo mufa y elijo creer”, “Ya puedo sentir la repercusión de Liam respecto a esto”, “Que tipazo, no me la esperaba ni ahí, dame tu bendición Joaquín”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del artista en Instagram.

La canción señala varios momentos icónicos, hizo referencia al polémico gol de Maradona en México 86 bautizado como “La mano de Dios” y también hace referencia a que Argentina ha sido la selección menos querida en este mundial.

En redes sociales han acusado que existe favoritismo de parte del presidente de la FIFA para con Argentina y específicamente para con Messi.

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