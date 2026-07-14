Miss Universo México 2026: ¿Quiénes son las candidatas favoritas para ganar?

Miss Universo México 2026 está muy cerca de coronar a su reina que competirá para convertirse en la próxima Miss Universo, tomando el lugar de la modelo Fátima Bosch, quien ha sido una de las modelos más destacadas.

La organización confirmó que el certamen se llevará a cabo en Los Cabos, Baja California Sur el 29 de agosto. La noticia se dio a conocer a través de un video en el que aparece Fátima Bosch recorriendo el hotel sede.

"Este año, Corazón Cabo Resort & Spa será el hotel sede de Miss Universe México 2026, el lugar donde durante dos semanas nacerán las historias que marcarán el camino hacia la corona“, reveló la empresa.

¿Quiénes son las candidatas favoritas para ganar Miss Universo México 2026?

Son varias las participantes favoritas a llevarse la victoria en el certamen de belleza, de las 32 modelos que vemos sobre las pasarelas. Se espera ver entre las finalistas del proyecto a las siguientes jóvenes:

Arisbe Cueto (Nuevo León)

La modelo tiene una trayectoria amplia en los certamenes de belleza, pues comenzó a participar en ellos desde que era joven. Acumula alrededor de 10 coronas en distintos concursos locales y nacionales. Además, es médica cirujana dentista.

A pesar de haber nacido en Tamaulipas, es representante regiomontana ya que gran parte de su vida y de su crecimiento personal y profesional se ha desarrollado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Glenda Makhlouf (Coahuila)

La participante se desempeña como empresaria y actriz. Suena como una de las favoritas a ganar el certamen por su personalidad y destacada belleza.

Fernanda Abaroa (Guerrero)

La guerrerense es abogada y tiene 25 años de edad. Además, es empresaria y reina de belleza, pues desde que era pequeña soñaba con convertirse en modelo y estaba atraída por el mundo de la moda.

María Zepeda (Colima)

La originaria del municipio de Villa de Álvarez tiene 24 años de edad y es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, además que destaca como modelo profesional.

Ana Cristina Muñoz (Guanajuato)

Considerada como uno de los rostros más bellos de la edición, la joven destaca por su 1.75 de altura y una figura bella. Ella no es modelo de profesión ni tiene experiencia en concursos, pues es dueña de un salón de belleza.

Génesis Vera (Veracruz),

La oriunda de Boca del Río, Veacruz, nació el 8 de enero de 2000. Su viaje a la cima comenzó en abril de 2024, cuando se alzó como Miss Earth Veracruz. Su carisma saltó a las ligas mayores al ser nombrada Miss Earth México 2025 por el director nacional, Paul Marsell, lo que la llevó a viajar hasta Filipinas en octubre de ese año.

La modelo cuenta con una Licenciatura en Idiomas por la prestigiada Universidad Cristóbal Colón y se enfoca en la filantropía y las causas sociales, pues dirige la fundación ‘Raíces y Alas’, un espacio de amor creado para cobijar, acompañar y darles voz a los niños en situaciones vulnerables y los adultos mayores.

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