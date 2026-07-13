¿Por qué Ignacia Michelson quedó fuera de Miss Universo 2026?

Ignacia Michelson ha protagonizado una fuerte controversia por sus acciones después de no clasificar en las semifinales de Miss Universo Chile 2026, por lo que ha sido duramente criticada en redes sociales.

La joven representaba a Santiago, la capital del país. pero quedó fuera de las 20 participantes que la próxima semana se enfrentarán para definir a la representante del país en el concurso de belleza internacional que se llevará a cabo en Puerto Rico este año.

La decisión de quienes eran las finalistas de Miss Universo en Chile fue definida por un voto mixto. 18 lugares fueron seleccionados por los jueces y los otros dos formaron parte de un voto popular, donde los seguidores del certamen brindaron su opinión como audiencia.

Julio César Rodríguez fue el encargado de nombrar a las finalistas, pero al finalizar con las 18 elegidas por los especialistas, un panel conformado por Edgardo Navarro, Viviana Nunes, Camila Andrade, Karen Doggenweiler y Luis Jara, Ignacia Michelsón simplemente se bajó del escenario.

En el video, podemos ver el momento en que la ex participante de reality shows se va de manera poco discreta, un momento captadas por la transmisión y que fue ampliamente replicado en redes sociales.

La participante tuvo una participación notable en la competencia del pasado domingo, donde desfiló con un traje de baño enterizo y un vestido de gala, donde su rápido caminar fue lo que marcó la pasarela.

Por este motivo, las opiniones estaban divididas, ya que algunos señalaban que gracias a su personalidad fuerte, Ignacia era una de las modelos más destacadas de la competencia, mientras que otros se cuestionaron cómo llegó siquiera a dichas instancias.

Ignacia Michelson es una reconocida DJ, modelo e influencer chilena, ampliamente conocida por su participación en diversos reality shows a nivel internacional. Saltó a la fama en programas como Resistiré (MTV/Mega) y Mundos Opuestos (Canal 13), donde se consolidó como una figura televisiva polémica y querida a nivel nacional.

A lo largo de su carrera, ha participado en otros proyectos de telerrealidad, como la quinta temporada de La Venganza de los Ex VIP de MTV y Paramount+.

La famosa admitió que “siempre supo que no iba a salir en la final” y que estaba muy agotada por una decisión complicada por parte de su padre. Además, apuntó que se sintió señalada en el concurso.

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