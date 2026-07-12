Bad Apples con Saoirse Ronan: De qué trata, estreno y tráiler de la película

Se estrenó el tráiler oficial de Bad Apples, la nueva película protagonizada por Saoirse Ronan, y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, pues las primeras imágenes causaron intriga y sorpresa.

La producción, dirigida por Jonatan Etzler y basada en la novela The Unwanted de Rasmus Lindgren, mezcla comedia negra y thriller. La combinación llenó de emoción a los fanáticos de la actriz irlandesa y a los amantes del cine independiente.

Descubre en La Razón de qué trata la cinta, quiénes integran el reparto, cuándo se estrena y mira el tráiler oficial del que todo el mundo está hablando.

Bad Apples: ¿De qué trata la nueva película de Saoirse Ronan?

La cinta Bad Apples sigue la historia de María, una maestra de primaria que intenta inspirar a sus alumnos y crear un ambiente positivo en el aula. Sin embargo, su vida se complica cuando un estudiante indisciplinado altera la dinámica escolar y de su vida.

María toma la decisión de separar del resto (del mundo) a este alumno problemático, lo que desencadena una serie de situaciones que ponen a prueba su paciencia y estabilidad emocional.

Póster de Bad Apples, donde actúa Saoirse Ronan ı Foto: X @ParamountUK

Reparto de Bad Apples

Las actrices y actores que llevan a la pantalla grande la historia del sueco Rasmus Lindgren, la novela The Unwanted, son:

Saoirse Ronan como María

Eddie Waller como Danny

Jacob Anderson como Sam

Rakie Ayola como Sylvia

Robert Emms como Josh

Sean Gilder como Frank

Kerry Howard como el agente Williams

Euan Shanahan como el agente Chadwick

¿Cuándo se estrena la cinta protagonizada por Saoirse Ronan?

Bad Apples tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025 y también fue seleccionada para competir en el BFI London Film Festival.

La película de Saoirse Ronan llegará a los cines de Reino Unido y Estados Unidos el 18 de septiembre de 2026. Se espera que a México y Latinoamérica llegue el mismo día.

Tráiler de Bad Apples

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Bad Apples, publicado por Paramount.

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