Tráiler de Klara y el Sol, la película de Taika Waititi protagonizada por Jenna Ortega

Klara y el Sol pasó de ser una de las novelas más populares del británico Kazuo Ishiguro a convertirse en la nueva película de Taika Waititi, protagonizada por Amy Adams y Jenna Ortega después de que director leyera el libro en un aeropuerto.

¿De qué trata Klara y el Sol?

El drama de ciencia ficción busca ser una reflexión sobre la soledad y las conexiones, a su vez que le da un giro humano a la Inteligencia Artificial, temas que son muy relevantes en la actualidad alrededor del mundo.

El primer tráiler de Klara y el Sol nos presenta a Jenna Ortega en el papel de Klara, una “amiga artificial” que fue diseñada como una compañera para los humanos y de este modo, es elegida para ser la acompañante de una adolescente llamada Josie.

Sin embargo, tras ver la dinámica que atraviesa a toda al familia, decide que debe pedirle ayuda al sol para salvar a todos. La película explora si puede o no haber una conexión genuina entre una máquina y el ser humano.

La sinopsis de Klara y el Sol dice: Basada en la exitosa novela del premio Nobel Kazuo Ishiguro y escrita y dirigida por el ganador del premio Óscar Taika Waititi (Jojo Rabbit), Klara y el Sol presenta al público a Klara (Jenna Ortega), una Amiga Artificial que solo desea encontrar el hogar perfecto.

Cuando Klara conoce a Josie (Mia Tharia), ambas sienten de inmediato una conexión especial. Josie tiene una relación tensa con su madre (Amy Adams) y han sufrido grandes pérdidas, pero la inocencia y la lealtad inquebrantable de Klara comienzan a sanar a la familia e iluminar el complejo mundo de Josie.

Con ustedes fotos de la próxima película de Taika Waititi, #KlaraAndTheSun.



• Protagonizada por Jenna Ortega & Amy Adams



• Sigue a un robot comprado por una familia para ayudarles a sanar física y mentalmente en un futuro distópico



• En cines el 23 de octubre pic.twitter.com/xubDtsNjAY — Peteman (@Nerdcopolis) June 21, 2026

¿Cuándo se estrena Klara y el Sol?

Hasta el momento, no ha sido confirmada la fecha de estreno oficial de la película, pero con el estreno del tráiler, es casi seguro que el proyecto llegará a cines de todo el mundo antes de que termine el 2026.

La película es protagonizada por Jenna Ortega, quien ahora incursiona en la ciencia ficción después de consolidarse en papeles oscuros y extraños como Wednesday en la serie homónima de Tim Burton.

Es acompañada por Amy Adams, quien da vida a la madre de la nueva amiga de Klara, Josie, quien a su vez es interpretada por Mia Tharia. La cinta también cuenta con la participación de Simon Baker, Natasha Lyonne, Steve Buscemi y Michelle Ang.

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