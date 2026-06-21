Gael García en Magallanes: Fecha de estreno, dónde ver y tráiler de la película

Magallanes es una épica histórica dirigida por el cineasta filipino Lav Díaz y protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal, a quien vemos en la pantalla como Fernando de Magallanes.

La producción tiene detrás una investigación de siete años sobre fuentes primarias que reconstruyen las expediciones del explorador portugués en el Sudeste Asiático.

La película, que tiene una duración de 164 minutos, combina diálogos en español, portugués, cebuano y francés. La trama abarca desde la conquista de Malaca en 1511 hasta la muerte del navegante en batalla, ofreciendo una mirada íntima y revisionista sobre la expansión colonial.

Magallanes tuvo su estreno mundial en el 78º Festival de Cine de Cannes en Francia, el 18 de mayo de 2025, y este mes inicia su proyección en México, donde el público espera ansioso conocer este drama histórico. Descubre la fecha de estreno, dónde se podrá ver la cinta y el tráiler oficial.

Gael García en Magallanes: Fecha de estreno y dónde ver la película

Magallanes, protagonizada por Gael García Bernal, podrá verse en algunos cines de México a partir del 26 de junio. Hasta el momento, la Cineteca Nacional, ubicada en la CDMX, anunció que la cinta tendrá funciones especiales dentro de la Muestra Internacional de Cine.

Se espera que la película también se proyecte en sedes culturales como la Cineteca Nacional de las Artes, Chapultepec y recintos en estados del país. Además, podría estar disponible en Cinemex.

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#ProximoEstreno 🎬 | MAGALLANES (2025)



A partir del 26 de junio, llega a las pantallas de Cineteca Nacional la nueva película de Lav Díaz, protagonizada por Gael García Bernal. Una de las propuestas más esperadas del cine contemporáne..



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Entre el reparto destacado de Magallanes se encuentran:

Gael García Bernal como Fernando de Magallanes.

Dario Yazbek Bernal (medio hermano de Gael) como Duarte Barbosa.

Hazel Orencio como Juana.

Tráiler de Magallanes

A continuación, te compartimos el tráiler de Magallanes, película protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal.

Las tomas fueron realizadas en locaciones en Filipinas, Portugal y Cádiz, España, incluyendo el uso de una réplica del barco Victoria.

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