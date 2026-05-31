¿Cuándo se estrena ‘México 86’ en Netflix y quiénes aparecen en la película del Mundial?

Netflix dio a conocer el trailer oficial de la película “México 86”, en la que se narra la historia de la organización que se dio para que fuera posible el torneo mundial de futbol de 1986, en la que Diego Maradona alzó la Copa Mundial.

En el trailer oficial se pueden ver diversos fragmentos de la afición y los partidos que se vivieron durante el Mundial de futbol de 1986, incluyendo el triunfo de Argentina al cierre.

En esta película se podrá ver la labor inalcanzable que realizó Martín para lograr que el Mundial de Futbol se llevara a cabo en México, incluyendo remodelaciones y algunas acciones que podrían ser consideradas poco fiables.

“México 86 es la historia de Martín De la Torre, un tipo con hambre que encontró la forma de meterse hasta la cima y traer el Mundial del ’86 a México como fuera, usando puro ingenio, audacia y cero escrúpulos. Porque si no se puede ganar en la cancha… siempre hay otras formas de jugar” de acuerdo con Netflix.

¿Cuándo se estrena ‘México 86’ en Netflix?

La película dirigida por Gabriel Ripstein “México 86” se estrenará en Netflix el 5 de junio del 2026, por lo que las personas y fanáticos del futbol podrán disfrutar de una historia dentro y fuera de la cancha antes de la Copa Mundial de este año.

El elenco de “México 86” es el siguiente:

Diego Luna como Martín De La Torre

Karla Souza como Susana

Daniel Giménez Cacho como Emilio Azcárraga

Memo Villegas como Hugo Sánchez

Antonio De León como Agustín

Davor Tomic como Bora Multinovic

Frank Crudele como Henry Kissinger

Genevive Fleming como Jackie Ross

Diana Sedano como Beatriz

Roberto Martinez como Hermann Neuberguer

Osmar Lomas como Raúl Servín

En este filme no solamente se podrá ver una dramatización de lo que ocurrió durante la organización de la Copa Mundial de 1986, sino la ambición de Martín De la Torre, quien con su ambición incluso logra que lo nombren presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (Femexfut o FMF).

La película “México 86” podrá ser una gran manera para que algunos fanáticos del futbol se preparen para la Copa Mundial de Futbol con un drama de algo que ocurrió en una de las tres copas que se realizaron en el país.

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