La historia de Lady Tabares es una de las más conmovedoras y representativas del cine colombiano. La joven es recordada por protagonizar la película La vendedora de rosas (1998), dirigida por Víctor Gaviria, que fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Años más tarde, su propia historia de vida dio origen a la serie Lady, la vendedora de rosas (2015). En 78 capítulos, la producción buscó retratar la dura realidad que enfrentó la joven, desde su infancia, hasta los años en que fue culpada de homicidio y libró una pena de 26 años de cárcel. Conoce a esta actriz.

¿Quién es Lady Tabares, la actriz que inspiró La vendedora de rosas de Netflix?

Lady Tabares nació en Medellín, Colombia, y desde muy pequeña vivió en condiciones de pobreza y exclusión social. Su talento y carisma llamaron la atención del director Víctor Gaviria, quien la eligió como protagonista de La vendedora de rosas.

En la película interpretó a Mireya, una niña que sobrevive vendiendo flores en las calles durante la Navidad, reflejando la crudeza de la vida en los barrios populares de la ciudad.

El éxito del filme la llevó a la fama internacional, pisando la alfombra roja del Festival de Cannes en 1998, pero su vida personal estuvo marcada por la tragedia. Tras la película, Lady Tabares enfrentó dificultades económicas y sociales, y años después fue condenada por su participación en un homicidio, lo que la llevó a pasar más de una década en prisión.

Lady tiene dos hijos y fue parte de La Casa de los Famosos Colombia en 2024.

Elenco de la serie Lady, la vendedora de rosas

El elenco de Lady, la vendedora de rosas está integrado por:

Natalia Reyes

Michelle Orozco

Májida Issa

Ernesto Benjumea

Viña Machado

Carlos Mariño

Alberto Cardeño

Fabio Restrepo

Juan Pablo Barragán

María José Vargas

La serie dirigida por Felipe Cano e Israel Sánchez se estrenó en 2015. En 78 capítulos retrata la vida de Lady Tabares, protagonista de La vendedora de rosas de Víctor Gaviria, película nominada a la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes en 1998.

La producción fue producida por Sony Pictures/Teleset y transmitida en plataformas como Netflix, Unimás y el Canal RCN en Colombia.

Tráiler de Lady, la vendedora de rosas de Netflix:

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