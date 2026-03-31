Tráiler de Backrooms: ¿De qué trata la película basada en el famoso creepypasta?

Este martes 31 de marzo se estrenó el primer tráiler de la película Backrooms, dirigida por Kane Parsons con las actuaciones de Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell.

Backrooms se ha convertido en una de las películas más inesperadas del 2026, la cual ha logrado llamar la atención por su temática, ya que recoge la idea de uno de los creepypastas de Internet más famosos por lo inquietante que resulta.

¿De qué trata Backrooms?

“Una extraña puerta aparece en el sótano de una sala de exposición de muebles”, dice la sinopsis de IMDb, que sin duda le suma un toque de misterio a este proyecto.

Hasta el momento, se sabe que la historia estará inspirada en los diversos relatos de Internet que existen sobre este fenómeno viral de Internet.

La película Backrooms llegará a cines el próximo 29 de mayo. El proyecto busca trasladar al público la sensación de inquietud causada de manera inicial por el terror digital.

¿Qué son los backrooms?

Los Backrooms son una historia de terror de Internet, la cual describe una dimensión alterna infinita y laberíntica, caracterizada por pasillos amarillentos, alfombras húmedas y el zumbido de luces fluorescentes.

Cabe mencionar que en este fenómeno hay niveles, los cuales a su vez varían respecto al peligro y los entes que te puedes encontrar en el área. la forma de acceder a ellos es al ‘no-clipear’, es decir atravesar, la realidad, quedando atrapado en niveles sin salida.

Esta creepypasta tiene su origen en el foro 4chan, específicamente en la sección paranormal. Un usuario compartió una imagen inquietante acompañada de una descripción, donde hablaba de un espacio infinito e inquietante.

Un texto dice: "Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en las habitaciones traseras, donde no hay nada más que el hedor de la alfombra vieja y húmeda, la locura del monoamarillo, el ruido de fondo interminable de las luces fluorescentes al máximo zumbido y aproximadamente seiscientas millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas al azar en las que quedar atrapado. Dios te salve si escuchas algo deambulando cerca, porque seguro como el infierno te ha escuchado".

Gracias a herramientas digitales e inteligencia artificial, creadores han producido videos hiperrealistas de estos espacios, además de videojuegos con los que el público puede experimentar los backrooms de primera mano.