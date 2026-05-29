Mireya, personaje de La vendedora de rosas en la vida real

La película La vendedora de rosas (1998), dirigida por Víctor Gaviria, se convirtió en un retrato crudo y realista de la infancia marcada por la pobreza y la violencia en Medellín, Colombia.

Su protagonista, Mireya, interpretada por Lady Tabares, cautivó al público por la vulnerabilidad que transmitía en la pantalla. Sin embargo, detrás de este personaje existía una historia real que inspiró al cineasta y que pocos conocen: la de Mónica, una joven de apenas 14 años cuya vida estuvo marcada por la marginalidad y la tragedia.

¿De qué trata La vendedora de rosas?

La cinta La vendedora de rosas (1998) narra la vida de un grupo de niñas que sobreviven vendiendo rosas en las calles de Medellín durante la Navidad. A través de Mireya, el director Víctor Gaviria expone la crudeza de la exclusión social, la violencia urbana y la fragilidad de la niñez en contextos adversos.

La película se convirtió en un referente del cine colombiano por su estilo neorrealista y por utilizar actores naturales, lo que le otorgó autenticidad y un impacto emocional profundo. Este filme estuvo en la competición oficial por la Palma de Oro del 51 Festival de Cine de Cannes.

Póster de la película La vendedora de rosas ı Foto: Especial

¿Quién era Mireya de La vendedora de rosas en la vida real?

Aunque muchos creen que Lady Tabares fue la verdadera “vendedora de rosas”, en realidad el personaje de Mireya se inspiró en Mónica, una adolescente que Víctor Gaviria conoció antes del rodaje. Su historia de vida conmovió al director, quien pensó en ella como protagonista.

Sin embargo, cuando finalmente obtuvo financiamiento para filmar, dos años después de conocer a la joven, Mónica ya no estaba en condiciones de asumir el papel. Fue entonces cuando Lady Tabares, amiga cercana de Mónica, tomó su lugar en la película.

Pese a no protagonizar la cinta, Mónica se mantuvo presente durante los primeros días de rodaje de La cendedora de rosas, hasta antes de fallecer.

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