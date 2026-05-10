El Festival de Cine de Cannes: Conoce las películas clave que debutan

Durante 12 días esta semana, los ojos del mundo del cine estarán puestos en el Festival de Cine de Cannes.

El espectáculo de la Costa Azul será el anfitrión —a partir del martes— de algunas de las películas más esperadas del año en un desfile constante de alfombras rojas y estrenos de megavatios. Este año, los estudios de Hollywood están mayormente al margen. Pero durante más de 78 años, Cannes ha sido un escaparate sin igual y un circo bañado por el sol para algunos de los mejores del cine.

El año pasado incluyeron nominados al Oscar como Valor sentimental, El agente secreto y Fue solo un accidente. Este año también es probable que produzca una cosecha de aspirantes. En los últimos años, películas como Parásitos y Anora se han estrenado en Cannes y han ganado el premio a la mejor película en los Premios de la Academia.

Presidiendo el jurado que decidirá la Palma este año está el cineasta surcoreano Park Chan-wook. En la ceremonia de apertura del martes, Cannes también otorgará una Palma de Oro honorífica a Peter Jackson. Más tarde, Barbra Streisand también recibirá uno.

Así que habrá mucho que vigilar en Cannes de este año, incluyendo El Loto Blanco. La serie de HBO ha llegado a la Croisette —el famoso paseo marítimo de la ciudad mediterránea— para rodar su cuarta temporada.

En pantalla, estas son algunas de las películas que deberían emocionar a Cannes:

Esperanza o Hope

Na Hong-jin no es tan conocido como algunos de sus compañeros cineastas coreanos, pero puede que este año esté preparado para un momento de gran revelación. Su último trabajo es un thriller de ciencia ficción que lleva mucho tiempo gestando y que el director artístico de Cannes, Thierry Fremaux, dijo que “cambia constantemente de género”. El reparto cuenta con estrellas tanto coreanas como de Hollywood, entre ellas Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander y Taylor Russell.

Tigre de papel o Paper Tiger

Aunque inicialmente no se anunció como parte de la programación del festival, posteriormente se añadió el último drama ambientado en Queens de James Gray. Y se convirtió instantáneamente en una de las películas estadounidenses más esperadas y llenas de estrellas del festival. Gray, el cineasta de Armageddon Time y The Immigrant, cuenta la historia de dos hermanos (Adam Driver, Miles Teller) que se ven enredados con la mafia rusa. Scarlett Johansson coprotagoniza.

Fjord

El director rumano Cristian Mungiu es una figura clave del cine europeo gracias a películas como la ganadora de la Palma de Oro de 2007 4 meses, 3 semanas y 2 días y R.M.N. de 2022. Sebastian Stan y Renate Reinsve protagonizan su último film como una pareja rumano-noruega que se traslada a la remota ciudad noruega de la esposa.

Sexo adolescente y muerte en el campo Miasma o Teenage Sex and Death at Camp Miasma

Jane Schoenbrun se ha consolidado rápidamente como una voz vital en el cine estadounidense contemporáneo con I Saw the TV Glow (2024) y We’re All Going to the World’s Fair (2021). En la sección Un Certain Regard, la nueva película de Schoenbrun está protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson en una película sobre la realización de un slasher.

Patria o Fatherland

El cineasta polaco Pawel Pawlikowski es conocido principalmente por un par de dramas de época en blanco y negro, potentemente concisos: Ida y Guerra Fría. La última suma tres. Protagonizada por Hanns Zischler como el autor alemán Thomas Mann en un viaje por carretera tras la Segunda Guerra Mundial. Le acompaña su hija, interpretada por Sandra Hüller.

Sandra Huller y Hanns Zischler en una escena de 'Fatherland' ı Foto: AP

De repente o All of a Sudden

El autor japonés Ryusuke Hamaguchi debuta en francés. La obra de Hamaguchi de 2021, Drive My Car, hizo historia al ser la primera película japonesa nominada a mejor película. Su siguiente álbum de 2023, Evil Does Not Exist, también fue muy aclamado. De repente, protagonizada por Virginie Efira y Tao Okamoto, trata sobre un director de residencia y un dramaturgo japonés terminalmente enfermo.

Ovejas en la caja o Sheep in the Box

Venerado durante mucho tiempo por su delicado humanismo, el cineasta japonés Hirokazu Kore-eda presentará su último trabajo. Kore-eda ya ha ganado la Palma de Oro por Shoplifters de 2018. Pero sus tres décadas como cinefista le han convertido en un cineasta imperceptible de ternura exquisita. La película de ciencia ficción Sheep in the Box trata sobre una pareja que llora la pérdida de su hijo, que adopta un robot humanoide bebé.

El hombre que amo o The Man I Love

Antes de que la película de Gray entrara en competición, The Man I Love de Ira Sachs fue la única selección estadounidense. Poco después de Peter Hujar’s Day de Sachs, con Ben Whishaw, El hombre que amo protagoniza a Rami Malek como un actor con una enfermedad grave en el Nueva York de los años 80, preparándose para lo que podría ser su última función.

Lo Desconocido o The Unknown

El cineasta francés Arthur Harari coescribió hace tres años la ganadora de la Palma de Oro Anatomía de una caída junto a su pareja, Justine Triet. En The Unknown, Harari dirige y coescribe una película sobre un fotógrafo que, tras fotografiar a una mujer en una fiesta y seguirla, despierta en su cuerpo. Protagonizada por Léa Seydoux.

Minotauro o Minotaur

El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev ha estado detrás de algunos dramas de gran potencia, como Leviathan (2014) y Loveless (2017), ambos nominados al Oscar. Tras una experiencia cercana a la muerte durante la pandemia, Zvyagintsev regresa a Cannes con un ejecutivo de negocios en crisis en la Rusia rural.

John Lennon: La última entrevista o John Lennon: The Last Interview

Steven Soderbergh sobre la última entrevista de John Lennon, concedida en el Dakota de Nueva York justo antes de que lo mataran, acaparó titulares después de que Soderbergh admitiera haber utilizado inteligencia artificial para ilustrar algunas de las reflexiones más filosóficas de Lennon. Pero la película, que se proyecta en Cannes como una proyección especial, promete aportar una intimidad sin igual con el gran Beatle.

Navidad amarga o Bitter Christmas

Pedro Almodóvar es uno de los cineastas más habituales en Cannes. En este festival, estrenará Bitter Christmas, un melodrama multilayer sobre el cine, el duelo y el envejecimiento. Tras debutar en inglés con The Room Next Door, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, Almodóvar regresa a su España natal con una de sus películas más personales hasta la fecha.