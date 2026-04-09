El Festival de Cine de Cannes 2026 cuenta con una Selección Oficial de 21 películas que competirán por la preciada Palma de Oro. Entre las producciones destacadas se encuentran Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y La bola negra de Los Javis.

Este año, el jurado estará presidido por Park Chan-wook, el cineasta y productor coreano de Oldboy y No hay otra opción. Además, el festival rendirá homenaje a Barbra Streisand y Peter Jackson, quienes recibirán Palmas de Oro honoríficas.

Como cada año, previo a la celebración en Francia, cinéfilos y críticos de la industria hacen sus predicciones sobre los filmes entre los que podrá quedar la Palma de Oro. Descubre las cintas que se perfilan como las favoritas en esta edición 79.

Cannes 2026: Fechas y predicciones

El Festival de Cine de Cannes 2026 se realizará del 12 al 23 de mayo. Entre los cineastas favoritos para ganar la Palma de Oro se encuentra Pedro Almodóvar por Autofiction o Amarga Navidad. El regreso del español a Cannes siempre genera grandes expectativas. La crítica anticipa que esta obra podría ser una de las más sólidas candidatas a la Palma de Oro.

Otro cineasta fuerte es Hirokazu Kore-eda, director de Sheep in the Box, pues es considerado una figura clave del cine japonés contemporáneo. Su estilo humanista y delicado suele conquistar al jurado.

Paweł Pawlikowski por Fatherland no se queda atrás. El creador de Ida y Cold War es considerado uno de los grandes narradores europeos y podría repetir el éxito en Cannes.

El japonés Ryûsuke Hamaguchi, director de Soudain, es otro contrincante fuerte de Cannes 2026. Tras el reconocimiento internacional de Drive My Car, el también guionista regresa a Francia con una película que ha sido descrita por la crítica como poética y profunda.

Sin embargo, directores emergentes también son posicionados como favoritos para ganar la Palma de Oro este año. El director iraní Asghar Farhadi, nominado con Histoires parallèles, ha sido ganador de múltiples premios internacionales.

El rumano Cristian Mungiu, director de Fjord, es otro candidato fuerte, pues ha tenido éxito en Cannes anteriormente; ganó la Palma de Oro con 4 meses, 3 semanas, 2 días.

Mientras tanto, el belga Lukas Dhont con la cinta Coward es un fuerte contendiente. Es considerado una voz emergente con gran sensibilidad, lo que podría darle ventaja en esta edición.