Minotauro de Andrey Zvyagintsev es seleccionado en competencia en el Festival de Cine de Cannes 2026

El Festival de Cannes 2026 anunció este jueves la lista de películas que competirán por la Palma de Oro. Iris Knobloch, presidenta del festival, y Thierry Frémaux, su delegado general, revelaron los títulos de la Selección Oficial, en conferencia de prensa, por primera vez realizada en el Palacio Pathé.

Durante dos semanas, del 12 al 23 de mayo, la Croisette se convertirá en el epicentro de la cinefilia mundial, con propuestas que van desde nombres consagrados como Pedro Almodóvar y Hirokazu Kore-eda, hasta voces emergentes que buscan conquistar al jurado y al público con historias frescas y arriesgadas.

Esta edición está marcada por la ausencia de los grandes estudios de Hollywood, pues la Selección Oficial apuesta por la diversidad y la fuerza del cine independiente. Conoce aquí todas las películas nominadas de Cannes 2026.

Cannes 2026: Estas son las películas nominadas

En competencia

Minotaure , Andreï Zviagintsev

El ser querido , Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love , Ira Sachs

Fatherland , Paweł Pawlikowski

Moulin , László Nemes

Histoires de la nuit , Léa Mysius

Fjord , Cristian Mungiu

Notre Salut , Emmanuel Marre

Gentle Monster , Marie Kreutzer

Unos días en Nagi , Kōji Fukada

Hope , Na Hong-jin

Sheep in the Box , Hirokazu Kore-eda

Garance , Jeanne Herry

L’Inconnue , Arthur Harari

Soudain , Ryûsuke Hamaguchi

L’aventure rêvée , Valeska Grisebach

Coward , Lukas Dhont

La Boule noire , Javier Ambrossi y Javier Calvo

La vie d’une femme , Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles , Asghar Farhadi

Autofiction, Pedro Almodóvar

¿Qué estrenos habrá en Cannes 2026?

Propeller One-Way Night Coach de John Travolta

Heimsuchung de Volker Schlöndorff

El castillo de Arioka de Kiyoshi Kurosawa

El Partido de Juan Cabral y Santiago Franco

La tercera noche de Daniel Auteuil

Cantona de David Tryhorn y Ben Nicholas

Proyecciones de Medianoche

Colony , Sang-Ho Yeon

Roma elástica , Bertrand Mandico

Sanguine , Marion Le Corroller

Full Phil , Quentin Dupieux

Jim Queen, Marco Nguyen y Nicolas Athane

Sección Una cierta mirada

Teenage Sex and Death at Camp Miasma (Película inaugural), Jane Schoenbrun

De toutes les nuits les amants , Sode Yukiko

Everytime , Sandra Wollner

Quelques mots d’amour , Rudi Rosenberg

I’ll Be Gone In June , Katharina Rivilis

Yesterday the Eye Didn’t Sleep , Rakan Mayasi

Ton animal maternel , Valentina Morel

The Meltdown , Manuela Martelli

La Más Dulce , Laïla Marrakchi

Club Kid (1ª película), Jordan Firstman

Ula , Viesturs Kairiss

Congo Boy , Rafiki Fariala

Ben’imana (1ª película), Marie Clémentine Dusabejambo

Le Corset , Louis Clichy

Elefantes en la niebla (1ª película), Abinash Bikram Shah