El Festival de Cannes 2026 anunció este jueves la lista de películas que competirán por la Palma de Oro. Iris Knobloch, presidenta del festival, y Thierry Frémaux, su delegado general, revelaron los títulos de la Selección Oficial, en conferencia de prensa, por primera vez realizada en el Palacio Pathé.
Durante dos semanas, del 12 al 23 de mayo, la Croisette se convertirá en el epicentro de la cinefilia mundial, con propuestas que van desde nombres consagrados como Pedro Almodóvar y Hirokazu Kore-eda, hasta voces emergentes que buscan conquistar al jurado y al público con historias frescas y arriesgadas.
Esta edición está marcada por la ausencia de los grandes estudios de Hollywood, pues la Selección Oficial apuesta por la diversidad y la fuerza del cine independiente. Conoce aquí todas las películas nominadas de Cannes 2026.
Cannes 2026: Estas son las películas nominadas
En competencia
- Minotaure, Andreï Zviagintsev
- El ser querido, Rodrigo Sorogoyen
- The Man I Love, Ira Sachs
- Fatherland, Paweł Pawlikowski
- Moulin, László Nemes
- Histoires de la nuit, Léa Mysius
- Fjord, Cristian Mungiu
- Notre Salut, Emmanuel Marre
- Gentle Monster, Marie Kreutzer
- Unos días en Nagi, Kōji Fukada
- Hope, Na Hong-jin
- Sheep in the Box, Hirokazu Kore-eda
- Garance, Jeanne Herry
- L’Inconnue, Arthur Harari
- Soudain, Ryûsuke Hamaguchi
- L’aventure rêvée, Valeska Grisebach
- Coward, Lukas Dhont
- La Boule noire, Javier Ambrossi y Javier Calvo
- La vie d’une femme, Charline Bourgeois-Tacquet
- Histoires parallèles, Asghar Farhadi
- Autofiction, Pedro Almodóvar
¿Qué estrenos habrá en Cannes 2026?
- Propeller One-Way Night Coach de John Travolta
- Heimsuchung de Volker Schlöndorff
- El castillo de Arioka de Kiyoshi Kurosawa
- El Partido de Juan Cabral y Santiago Franco
- La tercera noche de Daniel Auteuil
- Cantona de David Tryhorn y Ben Nicholas
Proyecciones de Medianoche
- Colony, Sang-Ho Yeon
- Roma elástica, Bertrand Mandico
- Sanguine, Marion Le Corroller
- Full Phil, Quentin Dupieux
- Jim Queen, Marco Nguyen y Nicolas Athane
Sección Una cierta mirada
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma (Película inaugural), Jane Schoenbrun
- De toutes les nuits les amants, Sode Yukiko
- Everytime, Sandra Wollner
- Quelques mots d’amour, Rudi Rosenberg
- I’ll Be Gone In June, Katharina Rivilis
- Yesterday the Eye Didn’t Sleep, Rakan Mayasi
- Ton animal maternel, Valentina Morel
- The Meltdown, Manuela Martelli
- La Más Dulce, Laïla Marrakchi
- Club Kid (1ª película), Jordan Firstman
- Ula, Viesturs Kairiss
- Congo Boy, Rafiki Fariala
- Ben’imana (1ª película), Marie Clémentine Dusabejambo
- Le Corset, Louis Clichy
- Elefantes en la niebla (1ª película), Abinash Bikram Shah