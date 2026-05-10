El universo de El Chavo del 8 sigue expandiéndose. Tras el éxito de la bioserie dedicada a Roberto Gómez Bolaños, Warner Bros. Discovery confirmó que prepara una producción centrada en la vida y obra de Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes consideran al personaje como uno de los más queridos y humanos de la vecindad.

Bioserie de Don Ramón: ¿De qué tratará y dónde ver?

La nueva bioserie de Don Ramón, según Warner Bros., buscará mostrar tanto la faceta profesional como personal de Ramón Valdés. La producción no se limitará a su papel en El Chavo del 8, sino que explorará su trayectoria en el cine mexicano, sus colaboraciones con su hermano Germán Valdés Tin Tan y aspectos íntimos de su vida fuera de cámaras.

El proyecto será desarrollado por el mismo equipo creativo que trabajó en Chespirito: Sin querer queriendo, producción que recibió reconocimiento internacional. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el elenco ni la fecha de estreno, se sabe que la serie estará disponible en HBO Max, con distribución internacional para llegar a toda Latinoamérica.

La intención de esta bioserie es conectar emocionalmente con varias generaciones que crecieron viendo a Don Ramón como uno de los personajes más humanos creados por Chespirito.

¿Quién interpretaba a Don Ramón?

El personaje de Don Ramón de El Chavo del 8 fue interpretado por Ramón Valdés, actor nacido en Ciudad de México en 1923. Antes de alcanzar la fama mundial con el programa de Roberto Gómez Bolaños, Valdés trabajó en más de 50 películas mexicanas, muchas de ellas bajo la dirección de su hermano Germán Valdés Tin Tan, además de compartir créditos con Pedro Infante.

Don Ramón es uno de los personajes más queridos de la vecindad de El Chavo, donde apreciamos su divertida y amorosa relación con la Chilindrina y sus constantes enfrentamientos con Doña Florinda. A pesar de que dejó el programa en 1979, su legado continuó vivo en la memoria colectiva. Ramón Valdés falleció en 1988, pero su figura sigue siendo recordada con cariño en toda América Latina.