¿Quién es Carl Erik Rinsch, el director que estafó a Netflix?

Desde hace casi un año, el director Carl Erik Rinsch, conocido por haber trabajado con Keanu Reeves en la película 47 Ronin (2013) protagoniza un escándalo con una de las plataformas de streaming más populares.

En diciembre de 2025, fiscales federales de Estados Unidos lo declararon culpable de haber estafado a Netflix por más de 11 millones de dólares, dinero que debía destinarse a la producción de la serie White Horse —rebautizada como Conquest— y que terminó gastando en artículos de lujo y operaciones financieras fallidas.

El caso continúa siendo objeto de críticas, en especial tras una petición especial realizada por Keanu Reeves, por eso en La Razón de México te contamos quién es Carl Erik Rinsch y cómo fue la estafa que lo llevó a ser condenado a 90 años de cárcel.

¿Quién es Carl Erik Rinsch?

Carl Erik Rinsch es un director estadounidense que nació en los años setenta, por lo que actualmente tiene alrededor de 50 años.

Su carrera en Hollywood destacó al estar a cargo de la dirección de 47 Ronin, una superproducción de fantasía y acción protagonizada por Keanu Reeves, que aunque no fue un éxito de taquilla, le dio visibilidad internacional.

Carl Erik Rinsch también trabajó en cortometrajes y proyectos publicitarios. En redes sociales solía compartir imágenes y videos de sus diseños en 3D, así como proyectos realizados con ayuda de la Inteligencia Artificial centrados en el cuerpo humano.

Proyectos de Carl Erik Rinsch realizados con ayuda de la Inteligencia Artificial ı Foto: IG carlerikrinsch

Carl Rinsch no cuenta con galardones de gran relevancia como los Oscar o los Globos de Oro, pero sí fue reconocido en festivales menores por su trabajo en cortos experimentales.

¿Por qué se dice que el director Carl Rinsch estafó a Netflix?

Hace unos años se anunció que Carl Eril Rinsch sería el encargado de dirigir White Horse —rebautizada como Conquest—, una ambiciosa serie adquirida por Netflix en 2018. Según información de Associated Press, la empresa le dio un cheque por más de 44 millones de dólares en un inicio.

En 2020, el director solicitó a los directivos un pago adicional de 11 millones de dólares, argumentando que eran necesarios para cubrir gastos de producción y garantizar la entrega del proyecto.

Sin embargo, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Carl Erik Rinsch desvió casi de inmediato ese dinero hacia cuentas personales y operaciones ajenas al proyecto.

Netflix, que ya había invertido más de 61 millones de dólares en la serie, se encontró con apenas algunos clips promocionales y ningún avance significativo. En 2021, la plataforma decidió cancelar el proyecto, registrando pérdidas superiores a los 55 millones de dólares.

Carl Eril Rinsch ı Foto: X @contatoscifi

¿En qué gastó el dinero de Netflix Carl Rinsch?

Carl Erik Rinsch gastó el dinero que le entregó Netflix para la serie en gastos personales y objetos de lujo.

Según documentos judiciales a los que accedió AP, el director destinó 1,7 millones de dólares en tarjetas de crédito; 3,3 millones en muebles, antigüedades y colchones; 387 mil dólares en un reloj suizo de lujo; y 2,4 millones de dólares en la compra de cinco Rolls Royce y un Ferrari rojo.

Además de estas adquisiciones, el cineasta destinó parte del dinero a inversiones especulativas en acciones y criptomonedas. En menos de dos meses, perdió más de la mitad de los fondos que Netflix le entregó.

La Fiscalía subrayó que este comportamiento evidenciaba un “plan fraudulento” y que las inversiones personales de Carl Erik Rinsch no justificaban el uso de dinero asignado exclusivamente a la serie.

¿De qué cargos fue declarado culpable Carl Erik Rinsch y cuánto tiempo podría pasar en la cárcel?

Cárcel ı Foto: Especial

En diciembre de 2025, las autoridades estadounidenses declararon culpable de los siguientes cargos al director Carl Erik Rinsch por estafar a Netflix:

Un cargo de fraude electrónico , con una pena máxima de 20 años de prisión.

Un cargo de lavado de dinero , también con una pena máxima de 20 años.

Cinco cargos adicionales por participar en transacciones monetarias con bienes de origen ilícito, cada uno con hasta 10 años de cárcel.

El juicio contra Carl Erik Rinsch incluyó testimonios de exejecutivos de Netflix, como Cindy Holland y Peter Friedlander, quienes explicaron que la empresa esperaba que los fondos se usaran exclusivamente en la producción de White Horse.

Aunque en un inicio se habló de una condena que podría alcanzar hasta 90 años de prisión, la defensa del cineasta sostiene que la sentencia final probablemente se ubique entre ocho y diez años de cárcel. El veredicto definitivo será anunciado el próximo 29 de junio de 2026, por lo que habrá que permanecer atentos a este caso que ha causado debate en redes sociales.

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