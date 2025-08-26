Keanu Reeves le da la bienvenida a Checo Pérez a Cadillac al estilo de Hollywood; ¡ES CINE! (VIDEO)

En efecto, es cine. Cadillac presentó al mexicano Checo Pérez como su nuevo piloto para la Temporada 2026 de F1 y lo hizo con un video especial protagonizado por la estrella de Hollywood, el actor Keanu Reeves.

Conocido por películas como John Wick, Point Break y Matrix, Keanu Reeves fue el encargado de salir en un video promocional en donde narra la presentación de Checo Pérez y Valterri Bottas como nuevos conductores de Cadillac F1 Team. “Los hemos estado esperando”, dice el actor al final del metraje.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

El video se viralizó de inmediato en redes sociales, pues además que el regreso de Checo ya era muy esperado, el actor Keanu Reeves es una de las personalidades más queridas de Hollywood por su sencillez, ser amable con las personas y por papeles muy reconocidos.

La presencia de Keanu Reeves en el anuncio de Cadillac también se debe a que será el nuevo presentador y productor ejecutivo del documental sobre el proceso del debut de la nueva escudería en la F1, reafirmando su amor por el deporte motor.

Cadillac confirma a sus pilotos para su debut en la F1

El anuncio sobre el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 se esperaba desde hace meses, pues es uno de los pilotos con más experiencia que hay en activo, además que es una pieza valiosa en cuanto a popularidad se refiere, pero fue hasta esta mañana que Cadillac lo confirmó como uno de sus volantes justo en la semana en la que la Temporada 2025 se reanuda tras el parón de verano.

We had to... 🤳 pic.twitter.com/X8Fssuuvxh — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

“Todas las miradas puestas en 2026. Nuestra alineación de pilotos está definida, Valtteri Bottas y Checo Pérez”, dijo el equipo en su cuenta oficial de X, en donde reveló que el compañero del mexicano será otro volante con experiencia como lo es el finlandés Bottas, quien es recordado por su paso en Mercedes.

“Juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y técnica, lo que posiciona al equipo Cadillac de Fórmula 1 para un arranque fulgurante al unirse a la categoría de carreras más prestigiosa del mundo”, dice la escudería en un comunicado de prensa.

“Unirme a Cadillac es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, percibí la pasión y la determinación detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea”, dijo Pérez.

