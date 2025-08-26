¡OFICIAL! Checo Pérez regresa a la F1 con Cadillac; conoce todos los detalles de su nuevo contrato

Lo que era un secreto a voces por fin se confirmó, pues de manera oficial se presentó a Checo Pérez como piloto de Cadillac para la Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1), con lo que el volante mexicano regresará a las pistas luego de salir de Red Bull.

El anuncio fue hecho en las redes sociales de la escudería.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

El compañero de Checo Pérez en la nueva escudería es el finlandés Valtteri Bottas, con lo que Cadillac asegura experiencia en la elección de sus dos primeros conductores en la historia.

La salida de Sergio Pérez no fue la mejor, pues se dio tras una campaña turbulenta del azteca con los de las bebidas energéticas, cuando en general su rendimiento había estado a la altura, ayudando a que Max Verstappen ganara campeonatos consecutivos y a que el equipo dominara en el apartado de constructores.

En Red Bull el volante de Guadalajara estuvo cuatro años, en donde su momento más destacado fue sin lugar a dudas la campaña 2024, en donde terminó por detrás de Max Verstappen en el campeonato mundial de pilotos de F1, consagrándose como subcampeón en una temporada en la que peleó por mucho tiempo el título.

En la escudería austriaca Checo dejó algunos de sus mejores momentos, pues obtuvo cinco victorias, entre ellas la del Gran Premio de Mónaco, una de las citas más importantes, no solo de la F1, sino del deporte motor, pues esta carrera forma parte de la Triple Corona del Automovilismo junto a las 500 Millas de Indianápolis de IndyCar y las 24 Horas de Le Mans de resistencia.

El Ministro de Defensa, como se le apoda desde aquella intensa batalla con Lewis Hamilton en el GP de Abu Dhabi en 2021, que permitió a Max Verstappen ser campeón del mundo sobre el británico, obtuvo un total de 29 podios en Red Bull.

Checo Pérez, un piloto con experiencia

Maduro, con experiencia, ganador y en especial, un piloto que siempre logra poner su monoplaza en igualdad de condiciones con los mejores equipos, Checo Pérez estará compitiendo en su sexta escudería en la máxima categoría del deporte motor.

Checo Pérez debutó en F1 en 2011 con Sauber, un equipo sin grandes alcances, en el cual logró tres podios. Sus actuaciones le valieron el paso a una marca de renombre como McLaren, a la que llegó en 2013, pero no duró mucho.

En 2014 el mexicano pasó a su tercer equipo en la F1, Force India, en donde Checo competía con lo que el carro de ese momento le podía ofrecer. En su tiempo en este equipo le tocó la compra por parte de Lawrence Stroll, que lo convirtió en Racing Point.

Pérez Mendoza estuvo siete años en total en Force India/Racing Point, logrando siete veces al podio, incluida una histórica victoria en Sakhir en 2020, que le valió pasar a Red Bull.

aar